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Первое Эль-Класико для Хави: анонс матча Барселона – Реал

Кирилл Круторогов
12 января, 07:45
Кирилл Круторогов ставит на то, что Барселона и Реал сыграют вничью и смогут забить друг другу. Анонс и прогноз на матч Суперкубка Испании

Карло Анчелотти (слева) и Хави Эрнандес (справа) впервые сойдутся друг с другом в роли тренеров / Фото: Reuters

Сегодня стартует Суперкубок Испании. В первом полуфинале зрителей ожидает сразу супердерби Эль-Класико – Барселона померяется силами с Реалом. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

БАРСЕЛОНА – РЕАЛ
12 января, среда, в 21:00, Мегого
Котировки Parimatch на результат: 3.80 – 3.85 – 1.94

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Первая серия мини-турнира за Суперкубок Испании, в которой встретятся действующий обладатель Кубка страны и серебряный призер чемпионата. Состоится он в Саудовской Аравии, таким образом испанские футбольные функционеры работают над пополнением своей казны.

Это будет первое Эль Класико для Хави-тренера. Каталонцы 24 раза боролись за Суперкубок, добыв его 13 раз, мадридцы имели 16 попыток и завоевали 11 трофеев. Барса идет на шестом месте чемпионата, отставая от лидирующего Реала аж на 17 очков, но сыграв на матч меньше.

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Тогда как до зоны Лиги чемпионов им не хватает всего одного балла. В последних шести матчах "блаугранас" не проигрывали, но потеряли очки с Осасуной, Севильей и Гранадой перед выездом в Саудовскую Аравию. Френки де Йонг, Фати, Араухо и Серхи Роберто все еще не вернулись в строй.

Барселона / Фото: REUTERS

Новичок Ферран Торрес получил официальное разрешение на выступление за каталонцев, а Педри вылечился от коронавируса, хотя участие обоих все равно под вопросом. Реал же в чемпионате оторвался от Севильи на пять очков, сыграв на матч больше. В последних четырех матчах они пропускали по голу. Карвахаль, Бэйл, Йович и Диас отсутствуют.

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ПРОГНОЗ: Сложный для прогноза матч. Реал вроде как выглядит предпочтительнее, а для Барселоны Хави это будет проверка на состоятельность. Думается, каталонцы легкой жизни сопернику не дадут. Ожидаю, что забьют обе команды. Не исключаю, что в основное время будет ничья.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • обе забьют – 1.64
  • ничья – 3.85