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Відповідь Погба та Ярмоленку: Даніель Негреану в прямому ефірі випив пиво з чемпіонського кубку (відео)

15 липня, 21:10

Анатолій Дерека

Канадський покерист активно вболівав за Кері Катца в хедз-апі останнього івенту PokerGo Cup і був у нестямі від щастя після тріумфу

/ Фото: Twitter Pokergo

Цієї ночі завершилася велика серія турнірів PokerGo Cup, яка проходила в одному з казино Лас-Вегаса. Чемпіоном став канадський відомий покерист Даніель Негреану, який в кінцівці зумів випередити в таблиці Алі Імсіровіча.

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ POKERGO CUP 2021

МІСЦЕГРАВЕЦЬКРАЇНАПРИЗОВІОЧКИ
1Даніель НегреануКанада996,2 тис. дол.537
2Алі ІмсіровічБоснія і Герцеговина545,5 тис. дол.497
3Кері КатцСША1,16 млн. дол.475
4Девід КолманСША710 тис. дол.470
5Алекс ФоксенСША533,2 тис. дол.421
6Сем СоверелСША812,2 тис. дол.361
7Джейсон КунСША446 тис. дол.316
8Ділан ЛіндеСША255 тис. дол.255
9Серхі РейксачІспанія320,7 тис. дол.244
10Джейк ШиндлерСША324 тис. дол.194

Істотно Даніелю допоміг Кері Катц, який не дозволив Сему Соверелу виграти останній івент і вийти на перше місце. Після матчу організатори взяли інтерв'ю у Катца та Негреану, вручивши чемпіону величезний кубок. Сам Даніель був в гарному настрої і в прямому ефірі вилив у чашу пляшку пива, випивши з неї напій.

Публікація від PokerGO (@pokergo)

Я великий ботанік. Коли я був дитиною, я брав борцовим собак і нацьковував їх один на одного, кидав кістки і один борець перемагав. Я вів статистику їх турнірних результатів. Я зробив це, коли мені було 8-9 років. Перемога в турнірі – це здорово, але перемога в цій серії набагато складніше. Вам потрібно отримувати повторювані результати тощо, так що це дуже важливо для мене. Я ніколи не вболівав за мільярдера, який вигравав на мільйон доларів більше, ніж я. Але це не той випадок.

До слова, під час футбольного Євро-2020 хавбек збірної Франції Поль Погба демонстративно відставив пляшку пива на одній з прес-конференцій з релігійних причин. Втім, капітан збірної України Андрій Ярмоленко красиво підколов Погба і Роналду. Португалець виконав подібний до Погба трюк з пляшкою Coca-Cola.

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Джерело: Twitter Pokergo

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