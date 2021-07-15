Відповідь Погба та Ярмоленку: Даніель Негреану в прямому ефірі випив пиво з чемпіонського кубку (відео)

/ Фото: Twitter Pokergo
Цієї ночі завершилася велика серія турнірів PokerGo Cup, яка проходила в одному з казино Лас-Вегаса. Чемпіоном став канадський відомий покерист Даніель Негреану, який в кінцівці зумів випередити в таблиці Алі Імсіровіча.
ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ POKERGO CUP 2021
|МІСЦЕ
|ГРАВЕЦЬ
|КРАЇНА
|ПРИЗОВІ
|ОЧКИ
|1
|Даніель Негреану
|Канада
|996,2 тис. дол.
|537
|2
|Алі Імсіровіч
|Боснія і Герцеговина
|545,5 тис. дол.
|497
|3
|Кері Катц
|США
|1,16 млн. дол.
|475
|4
|Девід Колман
|США
|710 тис. дол.
|470
|5
|Алекс Фоксен
|США
|533,2 тис. дол.
|421
|6
|Сем Соверел
|США
|812,2 тис. дол.
|361
|7
|Джейсон Кун
|США
|446 тис. дол.
|316
|8
|Ділан Лінде
|США
|255 тис. дол.
|255
|9
|Серхі Рейксач
|Іспанія
|320,7 тис. дол.
|244
|10
|Джейк Шиндлер
|США
|324 тис. дол.
|194
Істотно Даніелю допоміг Кері Катц, який не дозволив Сему Соверелу виграти останній івент і вийти на перше місце. Після матчу організатори взяли інтерв'ю у Катца та Негреану, вручивши чемпіону величезний кубок. Сам Даніель був в гарному настрої і в прямому ефірі вилив у чашу пляшку пива, випивши з неї напій.
Я великий ботанік. Коли я був дитиною, я брав борцовим собак і нацьковував їх один на одного, кидав кістки і один борець перемагав. Я вів статистику їх турнірних результатів. Я зробив це, коли мені було 8-9 років. Перемога в турнірі – це здорово, але перемога в цій серії набагато складніше. Вам потрібно отримувати повторювані результати тощо, так що це дуже важливо для мене. Я ніколи не вболівав за мільярдера, який вигравав на мільйон доларів більше, ніж я. Але це не той випадок.
До слова, під час футбольного Євро-2020 хавбек збірної Франції Поль Погба демонстративно відставив пляшку пива на одній з прес-конференцій з релігійних причин. Втім, капітан збірної України Андрій Ярмоленко красиво підколов Погба і Роналду. Португалець виконав подібний до Погба трюк з пляшкою Coca-Cola.
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