Ответ Погба и Ярмоленко: Даниэль Негреану в прямом эфире выпил пиво из чемпионского кубка (видео)

Канадский покерист активно болел за Кэри Катца в хедз-апе последнего ивента PokerGo Cup и был вне себя от счастья после триумфа

/ Фото: Twitter Pokergo

Этой ночью завершилась крупная серия турниров PokerGo Cup, которая проходила в одном из казино Лас-Вегаса. Чемпионом стал канадский известный покерист Даниэль Негреану, который в концовке сумел опередить в таблице Али Имсировича.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА POKERGO CUP 2021

МЕСТО ИГРОК СТРАНА ПРИЗОВЫЕ ОЧКИ 1 Даниэль Негреану Канада 996,2 тыс. дол. 537 2 Али Имсирович Босния и Герцеговина 545,5 тыс. дол. 497 3 Кэри Катц США 1,16 млн. дол. 475 4 Дэвид Колман США 710 тыс. дол. 470 5 Алекс Фоксен США 533,2 тыс. дол. 421 6 Сэм Соверел США 812,2 тыс. дол. 361 7 Джейсон Кун США 446 тыс. дол. 316 8 Дилан Линде США 255 тыс. дол. 255 9 Серхи Рейксач Испания 320,7 тыс. дол. 244 10 Джейк Шиндлер США 324 тыс. дол. 194

Существенно Даниэлю помог Кэри Катц, который не позволил Сэму Соверелу выиграть последний ивент и выйти на первое место. После матча организаторы взяли интервью у Катца и Негреану, вручив чемпиону огромный кубок. Сам Даниэль был в хорошем настроении и в прямом эфире вылил в чашу бутылку пива, испив из нее напиток.

Я большой ботаник . Когда я был ребенком, я брал борцовых собак и натравливал их друг на друга, бросал кости и один борец побеждал. Я вел статистику их турнирных результатов. Я сделал это, когда мне было 8-9 лет. Победа в турнире – это здорово, но победа в этой серии намного сложнее. Вам нужно получать повторяющиеся результаты и тому подобное, так что это очень важно для меня. Я никогда не болел за миллиардера, который выигрывал на миллион долларов больше, чем я. Но это не тот случай.

К слову, во время футбольного Евро-2020 хавбек сборной Франции Поль Погба демонстративно отставил бутылку пива на одной из пресс-конференций по религиозным причинам. Впрочем, капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко красиво подколол Погба и Роналду. Португалец проделал схожий с Погба трюк с бутылкой Coca-Cola.