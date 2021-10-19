19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
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ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
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Барселона --
Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
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Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
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Зеніт --
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Десна --
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Ворскла --
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Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Бійтеся Бензема! Чому Шахтар не повторить свій подвиг проти Реала

Анатолій Дерека
19 жовтня, 14:40
Букмекери вірять в гол француза і не сумніваються в тріумфі команди Карло Анчелотті на НСК "Олімпійський",

Роберто Де Дзербі спробує обіграти команду Карло Анчелотті / Фото: Getty Images

Сьогодні Шахтар проведе свій третій матч у груповому раунді Ліги чемпіонів. Команда Роберто Де Дзербі прийме на своєму полі віце-чемпіона Іспанії Реал. Поєдинок пройде на київському НСК "Олімпійський". Початок – о 22:00.

Онлайн матчу Шахтар – Реал буде доступний у нас на сайті. Тим часом, букмекери визначилися з фаворитом протистояння в столиці України.

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На їхню думку, фаворитом зустрічі є команда Карло Анчелотті. Ставки на перемогу Реала варіюються в районі 1.70, тоді як на донеччан виставлений коефіцієнт вище 5.00. Нічия ж оцінюється приблизно в 4.10.

Компанія Шахтар Нічия Реал
Parimatch 5.004.101.69
Favbet 5.104.001.70
Vbet 5.204.101.69
1xbet 5.304.121.70
Marsbet 5.104.101.71

Також експерти вірять в результативний матч. Ставка на тотал більше 2,5 дорівнює 1.78, тоді як на "менше" можна поставити з коефіцієнтом 2.14.

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Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 1.76. Крім того, букмекери визначили найбільш ймовірних авторів голів. Серед фаворитів в основному України:

  • Карім Бензема – 1.80
  • Маріано Діас – 2.40
  • Вінісіус Жуніор – 2.70
  • Родріго – 3.40
  • Марко Асенсіо – 3.40
  • Фернандо – 3.70
  • Марлос – 4.00

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Якщо ж ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

  • буде призначений пенальті – 2.65
  • тотал більше 3,5 – 2.79
  • заб'є гравець, який вийшов на заміну – 3.20
  • дубль Каріма Бензема – 4.00
  • червона картка – 4.95

Після двох стартових турів Шахтар йде на останньому місці в групі D, набравши лише один бал в матчах з Шерифом і Інтером. У свою чергу, мадридці посідають друге місце, набравши в поєдинках з тими ж опонентами три очки.

До сьогоднішнього дня Шахтар та Реал провели чотири зустрічі, підсумком яких стали по дві перемоги кожної з команд. У 2014 році мадридці виграли обидва матчі в групі ЛЧ (4:0, 4:3), тоді як в минулому сезоні вже донеччани двічі святкували успіх (3:2, 2:0).

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