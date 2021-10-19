Бійтеся Бензема! Чому Шахтар не повторить свій подвиг проти Реала

Роберто Де Дзербі спробує обіграти команду Карло Анчелотті / Фото: Getty Images
Сьогодні Шахтар проведе свій третій матч у груповому раунді Ліги чемпіонів. Команда Роберто Де Дзербі прийме на своєму полі віце-чемпіона Іспанії Реал. Поєдинок пройде на київському НСК "Олімпійський". Початок – о 22:00.
Онлайн матчу Шахтар – Реал буде доступний у нас на сайті. Тим часом, букмекери визначилися з фаворитом протистояння в столиці України.
На їхню думку, фаворитом зустрічі є команда Карло Анчелотті. Ставки на перемогу Реала варіюються в районі 1.70, тоді як на донеччан виставлений коефіцієнт вище 5.00. Нічия ж оцінюється приблизно в 4.10.
|Компанія
|Шахтар
|Нічия
|Реал
|Parimatch
|5.00
|4.10
|1.69
|Favbet
|5.10
|4.00
|1.70
|Vbet
|5.20
|4.10
|1.69
|1xbet
|5.30
|4.12
|1.70
|Marsbet
|5.10
|4.10
|1.71
Також експерти вірять в результативний матч. Ставка на тотал більше 2,5 дорівнює 1.78, тоді як на "менше" можна поставити з коефіцієнтом 2.14.
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Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 1.76. Крім того, букмекери визначили найбільш ймовірних авторів голів. Серед фаворитів в основному України:
- Карім Бензема – 1.80
- Маріано Діас – 2.40
- Вінісіус Жуніор – 2.70
- Родріго – 3.40
- Марко Асенсіо – 3.40
- Фернандо – 3.70
- Марлос – 4.00
Якщо ж ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:
- буде призначений пенальті – 2.65
- тотал більше 3,5 – 2.79
- заб'є гравець, який вийшов на заміну – 3.20
- дубль Каріма Бензема – 4.00
- червона картка – 4.95
Після двох стартових турів Шахтар йде на останньому місці в групі D, набравши лише один бал в матчах з Шерифом і Інтером. У свою чергу, мадридці посідають друге місце, набравши в поєдинках з тими ж опонентами три очки.
До сьогоднішнього дня Шахтар та Реал провели чотири зустрічі, підсумком яких стали по дві перемоги кожної з команд. У 2014 році мадридці виграли обидва матчі в групі ЛЧ (4:0, 4:3), тоді як в минулому сезоні вже донеччани двічі святкували успіх (3:2, 2:0).