Опасайтесь Бензема! Почему Шахтер не повторит свой подвиг против Реала

Роберто Де Дзерби постарается обыграть команду Карло Анчелотти / Фото: Getty Images
Сегодня Шахтер проведет свой третий матч в групповом раунде Лиги чемпионов. Команда Роберто Де Дзерби примет на своем поле вице-чемпиона Испании Реал. Поединок пройдет на киевском НСК "Олимпийский". Начало – в 22:00.
Онлайн матча Шахтер – Реал будет доступен у нас на сайте. Тем временем, букмекеры определились с фаворитом противостояния в столице Украины.
По их мнению, фаворитом встречи является команда Карло Анчелотти. Ставки на победу Реала варьируются в районе 1.70, тогда как на дончан выставлен коэффициент выше 5.00. Ничья же оценивается примерно в 4.10.
|Компания
|Шахтер
|Ничья
|Реал
|Parimatch
|5.00
|4.10
|1.69
|Favbet
|5.10
|4.00
|1.70
|Vbet
|5.20
|4.10
|1.69
|1xbet
|5.30
|4.12
|1.70
|Marsbet
|5.10
|4.10
|1.71
Также эксперты верят в результативный матч. Ставка на тотал больше 2,5 равна 1.78, тогда как на "меньше" можно поставить с коэффициентом 2.14.
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Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события – 1.76. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов. Среди фаворитов в основном украины:
- Карим Бензема – 1.80
- Мариано Диас – 2.40
- Винисиус Жуниор – 2.70
- Родриго – 3.40
- Марко Асенсио – 3.40
- Фернандо – 3.70
- Марлос – 4.00
Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:
- будет назначен пенальти – 2.65
- тотал больше 3,5 – 2.79
- забьет игрок, вышедший на замену – 3.20
- дубль Карима Бензема – 4.00
- красная карточка – 4.95
После двух стартовых туров Шахтер идет на последнем месте в группе D, набрав лишь один балл в матчах с Шерифом и Интером. В свою очередь, мадридцы занимают второе место, набрав в поединках с теми же оппонентами три очка.
До сегодняшнего дня Шахтер и Реал провели четыре встречи, итогом которых стали по две победы каждой из команд. В 2014 году мадридцы выиграли оба матча в группе ЛЧ (4:0, 4:3), тогда как в прошлом сезоне уже дончане дважды праздновали успех (3:2, 2:0).