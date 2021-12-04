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Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
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Новий король! Джастін Бономо очолив рейтинг найуспішніших покеристів в історії

Анатолій Дерека
4 грудня, 18:25
Американський хайролер виграв мегаівент у Лас-Вегасі та став найкращим покеристом у рейтингу найуспішніших гравців за весь час

Джастін Бономо - найуспішніший покерист в історії / Фото: Pokeroff

Одним із головних показників успішності у покері є показник загальної суми призових за всю кар'єру. Довгий час лідерство утримував Брін Кенні із показником 56,4 мільйона доларів.

Щоправда, покерист довгий час не був помічений у великих турнірах та пропустив нещодавню WSOP. Це дозволило Джастіну Бономо підібратися впритул за цим показником.

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На Світовій серії покеру "ZeeJustin" зайняв друге місце в івенті №38 та підібрався до Кенні на відстань у 300 тисяч (56,4К проти 56,1К). Нещодавно Брін повернувся за стіл і зміг зайняти 2 місце у турнірі хайролерів у Флориді.

Це дозволило Кенні підняти планку до позначки 56,9 мільйона. Втім, Бономо таки досяг свого! На супертурнірі з бай-іном 100 тисяч доларів у казино Bellagio (Лас-Вегас) Джастін обіграв 18 хайролерів та став переможцем івента.

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Тріумф збагатив американця на 928,2 тисячі доларів, що дозволило йому стати найуспішнішим покеристом в історії з показником 57М. Що цікаво, у тому ж таки івенті взяв участь і Брін Кенні, проте поїхав додому без призів. Тепер п'ятірка найуспішніших покеристів в історії виглядає так:

  1. Джастін Бономо – 57 млн доларів
  2. Брін Кенні – 56,9 млн доларів
  3. Даніель Негреану – 45,1 млн доларів
  4. Ерік Сайдел – 38,4 млн доларів
  5. Девід Пітерс – 38,2 млн доларів