Нові легенди покера: список всіх володарів золотих браслетів WSOP Online 2021

WSOP проведе 33 онлайн-турніри для визначення нових володарів браслетів / Фото: WSOP
У ці дні проходить Світова серії покера WSOP Online. Минулого року через пандемію коронавірусу WSOP була проведена в інтернеті, проте тепер серія відбудеться в Лас-Вегасі з 30 вересня по 17 листопада. Втім, від інтернет-версії організатори не відмовилися.
WSOP розіграє 33 золотих браслети в онлайн-турнірах з 1 липня по 1 серпня. Івенти з Холдему та Омахи проводяться з 1 липня по 1 серпня на офіційному сайті організації. За підсумками місяця Світова серія покера визначить чемпіонів турнірів з бай-іном від 333 до 7777 доларів.
Минулого року серія розіграла загальний призовий фонд 26,8 мільйона доларів. Список чемпіонів 2021 року виглядає наступним чином:
|Дата
|Турнір
|Бай-ін
|Чемпіон
|Призові
|1 липня
|No Limit Hold'em The BIG 500 Kick-Off
|500
|Хосе Нобоа
|105,1 тис.
|2 липня
|WSOP Event #2 No Limit Hold'em MonsterStack
|600
|Маніг Льозер
|104,3 тис.
|3 липня
|No Limit Hold'em Turbo Deepstack
|500
|Доннел Дейс
|90,8 тис.
|4 липня
|No Limit Hold'em Super Turbo
|500
|Steelvikes7
|73,8 тис.
|5 липня
|No Limit Hold'em 8-Max
|1000
|Джеремі Вільямс
|139,6 тис.
|6 липня
|No Limit Hold'em Deepstack
|2000
|Тайлер Денсон
|175,7 тис.
|7 липня
|No Limit Hold'em 7's
|777
|Майкл Меркальдо
|123,5 тис.
|8 липня
|No Limit Hold'em Crazy Eights
|888
|Карлос Уелс
|124,3 тис.
|9 липня
|No Limit Hold'em 6-Max
|400
|wingsuiter
|87,5 тис.
|10 липня
|No Limit Hold'em
|333
|Майкл Лейб
|81,6 тис.
|11 липня
|No Limit Hold'em Ultra Deepstack
|400
|12 липня
|No Limit Hold'em Turbo Deepstack
|500
|13 липня
|No Limit Hold'em Freezeout
|1000
|14 липня
|No Limit Hold'em
|500
|15 липня
|No Limit Hold'em High Roller Freezeout
|5300
|16 липня
|PLO8 6-Handed
|600
|17 липня
|No Limit Hold'em 8-Max
|400
|18 липня
|No Limit Hold'em North American Open
|1000
|19 липня
|PLO Crazy Eights – 8 Handed
|888
|20 липня
|No Limit Hold'em High Roller
|3200
|21 липня
|PLO 6-Handed
|600
|22 липня
|No Limit Hold'em Knockout
|600
|23 липня
|No Limit Hold'em Turbo
|500
|24 липня
|No Limit Hold'em MonsterStack
|400
|25 липня
|No Limit Hold'em Lucky 7's High Roller
|7777
|25 липня
|No Limit Hold'em The BIG 500 Encore
|500
|26 липня
|PLO Championship
|1000
|27 липня
|No Limit Hold'em High Roller Championship
|3200
|28 липня
|No Limit Hold'em 8-Max Turbo Deepstack Championship
|800
|29 липня
|No Limit Hold'em 6-Max Championship
|600
|30 липня
|No Limit Hold'em Summer Saver
|500
|31 липня
|No Limit Hold'emChampionship
|1000
|1 серпня
|No Limit Hold'em Grand Finale
|500
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