Нові легенди покера: список всіх володарів золотих браслетів WSOP Online 2021

Світова серія покера розіграє в онлайні 33 турніри, за підсумками яких переможці будуть відзначені чемпіонськими браслетами

WSOP проведе 33 онлайн-турніри для визначення нових володарів браслетів / Фото: WSOP

У ці дні проходить Світова серії покера WSOP Online. Минулого року через пандемію коронавірусу WSOP була проведена в інтернеті, проте тепер серія відбудеться в Лас-Вегасі з 30 вересня по 17 листопада. Втім, від інтернет-версії організатори не відмовилися.

WSOP розіграє 33 золотих браслети в онлайн-турнірах з 1 липня по 1 серпня. Івенти з Холдему та Омахи проводяться з 1 липня по 1 серпня на офіційному сайті організації. За підсумками місяця Світова серія покера визначить чемпіонів турнірів з бай-іном від 333 до 7777 доларів.

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Минулого року серія розіграла загальний призовий фонд 26,8 мільйона доларів. Список чемпіонів 2021 року виглядає наступним чином:

Дата Турнір Бай-ін Чемпіон Призові 1 липня No Limit Hold'em The BIG 500 Kick-Off 500 Хосе Нобоа 105,1 тис. 2 липня WSOP Event #2 No Limit Hold'em MonsterStack 600 Маніг Льозер 104,3 тис. 3 липня No Limit Hold'em Turbo Deepstack 500 Доннел Дейс 90,8 тис. 4 липня No Limit Hold'em Super Turbo 500 Steelvikes7 73,8 тис. 5 липня No Limit Hold'em 8-Max 1000 Джеремі Вільямс 139,6 тис. 6 липня No Limit Hold'em Deepstack 2000 Тайлер Денсон 175,7 тис. 7 липня No Limit Hold'em 7's 777 Майкл Меркальдо 123,5 тис. 8 липня No Limit Hold'em Crazy Eights 888 Карлос Уелс 124,3 тис. 9 липня No Limit Hold'em 6-Max 400 wingsuiter 87,5 тис. 10 липня No Limit Hold'em 333 Майкл Лейб 81,6 тис. 11 липня No Limit Hold'em Ultra Deepstack 400 12 липня No Limit Hold'em Turbo Deepstack 500 13 липня No Limit Hold'em Freezeout 1000 14 липня No Limit Hold'em 500 15 липня No Limit Hold'em High Roller Freezeout 5300 16 липня PLO8 6-Handed 600 17 липня No Limit Hold'em 8-Max 400 18 липня No Limit Hold'em North American Open 1000 19 липня PLO Crazy Eights – 8 Handed 888 20 липня No Limit Hold'em High Roller 3200 21 липня PLO 6-Handed 600 22 липня No Limit Hold'em Knockout 600 23 липня No Limit Hold'em Turbo 500 24 липня No Limit Hold'em MonsterStack 400 25 липня No Limit Hold'em Lucky 7's High Roller 7777 25 липня No Limit Hold'em The BIG 500 Encore 500 26 липня PLO Championship 1000 27 липня No Limit Hold'em High Roller Championship 3200 28 липня No Limit Hold'em 8-Max Turbo Deepstack Championship 800 29 липня No Limit Hold'em 6-Max Championship 600 30 липня No Limit Hold'em Summer Saver 500 31 липня No Limit Hold'emChampionship 1000 1 серпня No Limit Hold'em Grand Finale 500