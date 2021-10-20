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2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
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Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
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Ніколи не вигравав більше 5 тисяч! Агент з нерухомості дуже вдало заїхав в Лас-Вегас

Анатолій Дерека
20 жовтня, 17:15
Житель Лос-Анджелеса Ентоні Кутсос здобув свій перший браслет Світової серії покеру, вигравши турнір з майже трьох тисяч гравців

Ентоні Кутсос залишає Лас-Вегас із золотим браслетом / Фото: WSOP

У Лас-Вегасі триває Світова серія покеру 2021. З 30 вересня в "місті гріхів" розігрують золоті браслети WSOP серед кращих гравців світу.

Сьогодні вночі підійшли до кінця відразу кілька івентів. Окремо варто виділити 35-ий турнір Freezout NLH, у якому переможцем виявився любитель Ентоні Кутсос.

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Хлопець працює агентом з нерухомості в Сан-Франциско, а раніше вигравав в покер не більше 5 тисяч доларів. Вчора ж йому підкорилося поле з майже трьох тисяч суперників.

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Довгий час чіплідером івенту був британець російського походження Денис Чуфарін. Однак за кілька кроків від фіналки гравець невдало виставився з AQ проти АА та КК і завершив турнір 11-им.

Результати фінального столу WSOP # 35 Freezout NLH:

  1. Ентоні Кутсос – 167,2 тис доларів
  2. Шарбель Кантержіян – 103,4 тис доларів
  3. Донгшенг Жанг – 77,6 тис доларів
  4. Йохан Лопас – 58,6 тис доларів
  5. Сундіата Деворе – 44,7 тис доларів
  6. Джейкоб Річ – 34,3 тис доларів
  7. Рональд Айббетсон – 26,5 тис доларів
  8. Джон Мосс – 20,7 тис доларів
  9. Фаусто Вальдес – 16,3 тис доларів

Також варто виділити і тріумф Девіда Бейкера у 34 ом івенті Limit 2-7 Lowball Triple Draw. Це вже третій браслет в кар'єрі американця, який раніше тріумфував у 2012 і 2019 роках.

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Результати фінального столу WSOP # 34 Limit 2-7 Lowball Triple Draw:

  1. Девід Бейкер – 87,8 тис доларів
  2. Пітер Лінн – 54,2 тис доларів
  3. Стів Дойч – 37,1 тис доларів
  4. Крістійонас Андруліс – 25,9 тис доларів
  5. Марк Бут – 18,4 тис доларів
  6. Марк Фрейзер – 13,4 тис доларів
  7. Колін Вікершайм – 9,9 тис доларів

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