Ніколи не вигравав більше 5 тисяч! Агент з нерухомості дуже вдало заїхав в Лас-Вегас

Ентоні Кутсос залишає Лас-Вегас із золотим браслетом / Фото: WSOP
У Лас-Вегасі триває Світова серія покеру 2021. З 30 вересня в "місті гріхів" розігрують золоті браслети WSOP серед кращих гравців світу.
Сьогодні вночі підійшли до кінця відразу кілька івентів. Окремо варто виділити 35-ий турнір Freezout NLH, у якому переможцем виявився любитель Ентоні Кутсос.
Хлопець працює агентом з нерухомості в Сан-Франциско, а раніше вигравав в покер не більше 5 тисяч доларів. Вчора ж йому підкорилося поле з майже трьох тисяч суперників.
Довгий час чіплідером івенту був британець російського походження Денис Чуфарін. Однак за кілька кроків від фіналки гравець невдало виставився з AQ проти АА та КК і завершив турнір 11-им.
Результати фінального столу WSOP # 35 Freezout NLH:
- Ентоні Кутсос – 167,2 тис доларів
- Шарбель Кантержіян – 103,4 тис доларів
- Донгшенг Жанг – 77,6 тис доларів
- Йохан Лопас – 58,6 тис доларів
- Сундіата Деворе – 44,7 тис доларів
- Джейкоб Річ – 34,3 тис доларів
- Рональд Айббетсон – 26,5 тис доларів
- Джон Мосс – 20,7 тис доларів
- Фаусто Вальдес – 16,3 тис доларів
Також варто виділити і тріумф Девіда Бейкера у 34 ом івенті Limit 2-7 Lowball Triple Draw. Це вже третій браслет в кар'єрі американця, який раніше тріумфував у 2012 і 2019 роках.
Результати фінального столу WSOP # 34 Limit 2-7 Lowball Triple Draw:
- Девід Бейкер – 87,8 тис доларів
- Пітер Лінн – 54,2 тис доларів
- Стів Дойч – 37,1 тис доларів
- Крістійонас Андруліс – 25,9 тис доларів
- Марк Бут – 18,4 тис доларів
- Марк Фрейзер – 13,4 тис доларів
- Колін Вікершайм – 9,9 тис доларів