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Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
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30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
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Никогда не выигрывал более 5 тысяч! Агент по недвижимости очень удачно заехал в Лас-Вегас

Анатолий Дерека
20 октября, 17:15
Житель Лос-Анджелеса Энтони Кутсос добыл свой первый браслет Мировой серии покера, выиграв турнир из почти трех тысяч игроков

Энтони Кутсос покидает Лас-Вегас с золотым браслетом / Фото: WSOP

В Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера 2021. С 30 сентября в "городе грехов" разыгрывают золотые браслеты WSOP среди лучших игроков мира.

Сегодня ночью подошли к концу сразу несколько ивентов. Особняком стоит выделить 35-ый турнир Freezout NLH, в котором победителем оказался любитель Энтони Кутсос.

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Парень работает агентом по недвижимости в Сан-Франциско, а ранее выигрывал в покер не более 5 тысяч долларов. Вчера же ему покорилось поле из почти трех тысяч соперников.

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Долгое время чиплидером ивента был британец российского происхождения Денис Чуфарин. Однако в нескольких шагах от финалки игрок неудачно выставился с AQ против АА и КК и завершил турнир 11-ым.

Результаты финального стола WSOP #35 Freezout NLH:

  1. Энтони Кутсос – 167,2 тыс долларов
  2. Шарбель Кантержиян – 103,4 тыс долларов
  3. Донгшенг Жанг – 77,6 тыс долларов
  4. Йохан Лопас – 58,6 тыс долларов
  5. Сундиата Деворе – 44,7 тыс долларов
  6. Джейкоб Рич – 34,3 тыс долларов
  7. Рональд Айббетсон – 26,5 тыс долларов
  8. Джон Мосс – 20,7 тыс долларов
  9. Фаусто Вальдес – 16,3 тыс долларов

Также стоит выделить и триумф Дэвида Бейкера в 34-ом ивенте Limit 2-7 Lowball Triple Draw. Это уже третий браслет в карьере американца, который ранее триумфовал в 2012 и 2019 годах.

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Результаты финального стола WSOP #34 Limit 2-7 Lowball Triple Draw:

  1. Дэвид Бейкер – 87,8 тыс долларов
  2. Питер Линн – 54,2 тыс долларов
  3. Стив Дойч – 37,1 тыс долларов
  4. Кристийонас Андрулис – 25,9 тыс долларов
  5. Марк Бут – 18,4 тыс долларов
  6. Марк Фрэйзер – 13,4 тыс долларов
  7. Колин Викершайм – 9,9 тыс долларов

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