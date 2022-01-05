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Неймар продовжує запалювати! Форвард буде змагатися з українцем у престижному онлайн-турнірі

Анатолій Дерека
5 січня, 13:40
Бразильський гравець ПСЖ лідирує за фінальним столом івенту хайролерів Winter Series, а завадити йому може український спортсмен

Неймар і Андрій Новак будуть битися у турнірі хайролерів в онлайні

Форвард футбольного клубу ПСЖ Неймар від початку грудня відновлюється від травми гомілкостопу, що дозволяє йому займатися хобі. Одне з них – покер.

Напередодні Нового року бразилець зумів виграти онлайн-турнір Winter Series, заробивши найбільші призові у кар'єрі покериста (23,8 тисячі доларів). А на початку січня Ней продовжив підкорювати онлайн.

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Днями форвард вирішив застрибнути у турнір хайролерів із бай-іном аж 10 тисяч доларів, а вчора вийшов за фінальний стіл. При цьому саме Неймар є його чіплідером!

Неймар. Фото: psg.fr

Бразилець у будь-якому випадку переб'є свій бест-кеш, оскільки що за дев'яте місце належить приз у 26К. Якщо Неймар зможе виграти івент, він поповнить свій банкролл на 224 тисячі доларів.

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Щоправда, конкуренція у футболіста буде неабиякою. Його опонентами з фіналу стануть майстер онлайн-турнірів Крістіан Рудольф та один із найкращих німецьких гравців в історії Крістоф Фогельсанг.

Також до вирішальної стадії турніру потрапив і українець Андрій Новак. Фінальний стіл почнеться сьогодні ввечері.