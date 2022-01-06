Неймар поставив футбол на паузу: лідер ПСЖ виграв в українця велику суму в покер

Неймар показує класні результати у покері / Фото: Getty Images

Зірка футбольної збірної Бразилії Неймар продовжує відпалювати у турнірах покеру. З початку грудня гравець ПСЖ заліковує травму коліна, тому може сповна присвятити хобі.

Напередодні Нового року бразилець зумів виграти онлайн-турнір Winter Series, заробивши 23,8 тисяч доларів. А на початку січня Ней залетів на івент хайроллерів, не пошкодувавши 10,3 тисяч бай-іну.

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За фінальний стіл бразилець вийшов чіплідером, проте швидко поступився першим рядком німцю Крістофу Фогельсангу. У результаті Неймар протримався аж до 3-макс, де й вилетів від того самого Крістофа.

Після виставлення з KJ бразилець залишив турнір, програвши німецькому гравцеві з А7. Проте за третє місце Неймар отримав аж 125 тисяч доларів, що стало його найкращим досягненням у покері.

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Переможцем турніру став саме Фогельсанг, розібравшись без проблем у хедз-апі з Крістіаном Рудольфом. Класно виступив у фіналці й українець Андрій Новак, котрий отримав 70 тисяч за підсумкову п'яту позицію.

Результати фінального столу 8-Max High Roller Winter Series: