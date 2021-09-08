Нестримний балканський ураган: найкращий покерист року заробив понад 4 мільйони у 2021-му

Алі Імсіровіч рве усіх у 2021 році / Фото: Cardschat

Вчора на Північному Кіпрі завершився останній турнір великої покерної серії Super High Roller Bowl Europe. Івенти прийняв п'ятизірковий готель Merit Royal.

У дев'ятому івенті SHRBE зареєструвалося всього 26 гравців. Однак кожен з них вніс по 50 тисяч доларів, що дозволило призовому фонду перевалити за позначку в мільйон доларів.

В ITM потрапили всього четверо гравців. Німець Крістоф Фогельсанг завершив четвертим. Слідом за ним стіл залишив американський хайролер Кері Катц .

Читайте також: Малиновський виграв більше трьох мільйонів доларів у великому покерному турнірі

Реклама

До хедз-апу дійшли Алі Імсіровіч та Девід Колмен. У підсумку перемогу святкував боснієць, якому немає рівних в цьому році. Для Алі це вже десята перемога у 2021 році.

Крім того, за цей же період Імсіровіч 22 рази доходив до фінальних столів, а загальна сума його призових у 2021-му вже перевалила за 4 мільйони доларів !

Результати фінального столу SHRBE Event #9: