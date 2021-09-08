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Нестримний балканський ураган: найкращий покерист року заробив понад 4 мільйони у 2021-му

Анатолій Дерека
8 вересня, 12:30
Алі Імсіровіч підняв майже 600 тисяч доларів в останньому івент серії Super High Roller Bowl

Алі Імсіровіч рве усіх у 2021 році / Фото: Cardschat

Вчора на Північному Кіпрі завершився останній турнір великої покерної серії Super High Roller Bowl Europe. Івенти прийняв п'ятизірковий готель Merit Royal.

У дев'ятому івенті SHRBE зареєструвалося всього 26 гравців. Однак кожен з них вніс по 50 тисяч доларів, що дозволило призовому фонду перевалити за позначку в мільйон доларів.

В ITM потрапили всього четверо гравців. Німець Крістоф Фогельсанг завершив четвертим. Слідом за ним стіл залишив американський хайролер Кері Катц .

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До хедз-апу дійшли Алі Імсіровіч та Девід Колмен. У підсумку перемогу святкував боснієць, якому немає рівних в цьому році. Для Алі це вже десята перемога у 2021 році.

Крім того, за цей же період Імсіровіч 22 рази доходив до фінальних столів, а загальна сума його призових у 2021-му вже перевалила за 4 мільйони доларів !

Результати фінального столу SHRBE Event #9:

  1. Алі Імсіровіч – 598 тис доларів
  2. Девід Колмен – 364 тис доларів
  3. Кері Катц – 208 тис доларів
  4. Крістоф Фогельсанг – 130 тис доларів

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