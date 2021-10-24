Налаштував проти себе покерний світ і заборгував 80 тисяч мамі. Відомий гравець на межі банкрутства

У Майка Постла серйозні фінансові проблеми / Фото: Pokertube

У 2019 році в покерному світі розгорівся скандал за участю відомого гравця Майка Постла. Спільнота звинуватила американця в шахрайстві на суму в 30 мільйонів доларів.

Приводом для звинувачень стала підозріло хороша гра Постла і божевільний фарт. Під час одного з турнірів суперники помітили, що Майку занадто часто випадала необхідна карта.

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Крім того, на префлопі він поводився дуже упевнено, не знаючи, які карти йому далі випадуть. Однією з версій шахрайства є можлива змова з персоналом руму.

Окружний суд штату Каліфорнія не знайшов доказів провини Майка, однак більше 80 гравців на чолі з Веронікою Брилл продовжували домагатися правосуддя. Підсумком конфлікту стало зобов'язання Постла виплатити Вероніці 27 тисяч доларів.

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Здавалося, що гравець відбувся легким переляком, але його проблеми виявилися куди більш серйозними. Постл заборгував багатьом покеристам грошей на загальну суму 270 тисяч доларів.

Вероніці шахрай так і не виплатив встановлену судом суму, як і Тодду Вітелесу, який разом з Брилл подавав прохання. Крім того, Постл заборгував чималу суму своїй матері – 82 тисячі доларів. У підсумку Майк виявився на порозі примусового банкрутства, намагаючись подавати відповідні позови про наклеп.

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Проблема також і в тому, що американець в один момент посварився зі своїми адвокатами і тепер не має достатньої юридичної підтримки. Відзначимо, що за всю свою кар'єру Постл підняв на покері 518 тисяч доларів.