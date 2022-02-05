4 лютого 15:00
Полісся 2
Верес 1
4 лютого 18:00
Україна 2
Росія 3
4 лютого 19:00
Металіст 3
Чорноморець 3
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:00
Інтер --
Мілан --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
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Нагельсманн бере биків за роги: прогноз коментатора на матч Баварія – Лейпциг

Кирило Круторогов
5 лютого, 09:27
Кирило Круторогов ставить те, що Баварія обіграє Лейпциг у результативному поєдинку. Анонс та прогноз на матч чемпіонату Німеччини

Лейпциг зіграє зі своїм колишнім наставником, який нині керує Баварією / Фото: Reuters

Сьогодні відбудеться центральний матч 21-го туру чемпіонату Німеччини. На стадіоні "Альянц Арена" змагатимуться Баварія та Лейпциг. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

БАВАРІЯ – ЛЕЙПЦИГ
5 лютого, субота, о 19:30, Setanta Sports+
Котирування Parimatch на результат: 1.40 – 5.20 – 7.20

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Юліан Нагельсманн проти колишньої команди, яку зробив постійним учасником Ліги чемпіонів. Без нього "бики" скотилися на шосте місце та відстають на три очки від зони Ліги чемпіонів.

Юліан Нагельсманн / Фото: Reuters

В останніх чотирьох матчах у них виключно перемоги та лише один пропущений гол. Хоча на виїзді результати не найкращі – лише чотири перемоги у 26 матчах із квітня минулого року.

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А безпосередньо в Бундеслізі Лейпциг цього сезону виграв лише раз. Досвідчені Еміль Форсберг та Марсель Гальстенберг не зіграють через травми, але Гальстенберг травмований ще з літа.

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Баварія – одноосібний лідер чемпіонату. Мюнхенці випереджають найближчих переслідувачів на шість очок. З п'яти останніх матчів Бундесліги у них домашня поразка від гладбаської Боруссії (1:2) та чотири розгромні перемоги з 17 забитими голами у ворота суперників. Девіс та Горецка не зіграють через травми.

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ПРОГНОЗ: У першому колі Баварія розгромила Лейпцига на його полі (4:1). Думаю, і цього разу ми побачимо багато голів – ТБ 3,5, обидві команди заб'ють. Чекаю на перемогу господарів.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • перемога Баварії – 1.40
  • обидві заб'ють – 1.57
  • тотал більше 3,5 – 1.97