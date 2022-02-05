4 февраля 15:00
Полесье 2
Верес 1
4 февраля 18:00
Украина 2
Россия 3
4 февраля 19:00
Металлист 3
Черноморец 3
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:00
Интер --
Милан --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:00
Сенегал --
Египет --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
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Нагельсманн берет быков за рога: прогноз комментатора на матч Бавария – Лейпциг

Кирилл Круторогов
5 февраля, 09:27
Кирилл Круторогов ставит на то, что Бавария обыграет Лейпциг в результативном поединке. Анонс и прогноз на матч чемпионата Германии

Лейпциг сыграет со своим бывшим наставником, который нынче управляет Баварией / Фото: Reuters

Сегодня состоится центральный матч 21 тура чемпионата Германии. На стадионе "Альянц Арена" сразятся Бавария и Лейпциг. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

БАВАРИЯ – ЛЕЙПЦИГ
5 февраля, суббота, в 19:30, Setanta Sports+
Котировки Parimatch на результат: 1.40 – 5.20 – 7.20

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Юлиан Нагельсманн против бывшей команды, которую сделал постоянным участником Лиги чемпионов. Без него "быки" скатились на шестое место и отстают на три очка от зоны Лиги чемпионов.

Юлиан Нагельсманн / Фото: Reuters

В последних четырех матчах у них исключительно победы и лишь один пропущенный гол. Хотя на выезде результаты не самые лучшие – лишь четыре победы в 26 матчах с апреля прошлого года.

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А непосредственно в Бундеслиге Лейпциг в этом сезоне выиграл лишь раз. Опытные Эмиль Форсберг и Марcель Хальстенберг не сыграют из-за травм, но Хальстенберг травмирован еще с лета.

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Бавария – единоличный лидер чемпионата. Мюнхенцы опережают ближайших преследователей на шесть очков. Из пяти последних матчей Бундеслиги у них домашнее поражение от гладбахской Боруссии (1:2) и четыре разгромные победы с 17-ю забитыми голами в ворота соперников. Дэвис и Горецка не сыграют из-за травм.

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ПРОГНОЗ: В первом круге Бавария разгромила Лейпциг на его поле (4:1). Думаю, и в этот раз мы увидим много голов – ТБ 3,5, обе команды забьют. Ожидаю победы хозяев.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • победа Баварии – 1.40
  • обе забьют – 1.57
  • тотал больше 3,5 – 1.97