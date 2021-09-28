Набридло дивитися на успіх: колишній дилер сів за покерний стіл та виграв майже 50 тисяч євро

Мартін Маутнер - чемпіон The Festival Series Bratislava / Фото: Pokernews

Днями в столиці Словаччини завершилася велика покерна серія The Festival Series Bratislava. У Головній події взяли участь 621 гравець, які заплатили по 550 євро бай-іну.

В Main Event тріумфували австрійці. За фінальним столом їх було аж п'ятеро, а троє з них зайняли місця на "п'єдесталі".

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Мартін Маутнер, Аді Райковіч та Давід Ведран у 3-макс уклали угоду, згідно з якою перший став тріумфатором. Причому саму фіналку Мартін почав з найменшим стеком.

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Австрійці поділили майже весь призовий фонд порівну, залишивши на кону лише 13 тисяч євро. В хедз-апі Райковіч був фаворитом, оскільки після нокауту Ведрала мав триразову перевагу в стеці.

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Втім, Маутнер два рази успішно пішов в олл-ін і перехопив ініціативу. У вирішальній роздачі гравець зібрав сет, який виявився сильнішим за дві пари Райковіча.

Варто відзначити, що тріумфатор фестивалю всю гру просидів з незапаленою цигаркою в роті. Мартін лише недавно почав кар'єру профі, а до цього довгий час був дилером, найчастіше на івентах Європейського покерного туру.

Результати фінального столу The Festival Series Bratislava:

Мартін Маутнер (Австрія) – 47,6 тис євро Аді Райковіч (Австрія) – 45,1 тис євро Давид Ведрал (Австрія) – 38,2 тис євро Генрі Маніа (Німеччина) – 20,5 тис євро Фотіос Нтамаріс (Греція) – 14 тис євро Петер Ханке (Австрія) – 10 тис євро Душко Богоєвскі (Північна Македонія) – 7,5 тис євро Віктор Ерікссон (Швеція) – 5,9 тис євро Ерік Зеффер (Австрія) – 4,6 тис євро