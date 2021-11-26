26 листопада 19:30
Маріуполь 0
Львів 1
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
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Ювентус --
Мальме --
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Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
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Аталанта --
Вільярреал --
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Ми – фаворити! Які шанси збірної України поїхати Катар? Прогноз букмекерів

Анатолій Дерека
26 листопада, 21:15
Наша команда бачиться невеликим фаворитом у дуелі з Шотландією, проте ймовірність виходу на чемпіонат світу, як і раніше, низька

Збірна України / Фото: Getty Images

Сьогодні у Цюриху пройшло жеребкування плей-офф кваліфікації на ЧС-2022, де збірна України впізнала своїх суперників у вирішальних стадіях кваліфікації

У першій грі підопічні Олександра Петракова зіграють зі збірної Шотландії на виїзді. Якщо ж наша команда зуміє пройти "тартанову армію", то у фінальній сутичці за путівку до Катару "синьо-жовті" зіграють з Уельсом або Австрією.

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Тим часом букмекери вже встигли оцінити шанси збірної України в битві з шотландцями. На їхню думку, наша команда виглядає невеликим фаворитом дуелі. Коефіцієнт на тріумф підопічних Петракова дорівнює 2.40, тоді як на збірну Стіва Кларка виставлено коефіцієнт 2.84. Нічия в основний час оцінюється в 3.55.

Якщо ж говорити про фаворита на вихід у фінал, то ймовірність успіху України становить 1.78, шотландців – 2.05. Також експерти визначили фаворитів та інших парах стиків. На їхню думку, у разі успіху із Шотландією наша збірна у фіналі зіграє з Австрією.

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МАТЧ 1 2
Шотландія – Україна 2.051.78
Уельс – Австрія 1.971.84
Португалія – Туреччина 1.194.75
Росія – Польща 1.692.18
Швеція – Чехія 1.462.73
Італія – Північна Македонія 1.059.80

Букмекери знизили коефіцієнт на підсумковий вихід України на Мундіаль. Якщо ще вранці ймовірність становила 4.10, то нині коефіцієнт дорівнює 3.50. Щоправда, підсумкова невдача команди Петракова все одно котирується вище 1.34.

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Перші матчі пройдуть 25/26 березня, а другі – 29/30 березня. Переможці трьох фінальних матчів у підсумку і поїдуть до Катару на Мундіаль, який пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.