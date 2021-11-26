Мы – фавориты! Каковы шансы сборной Украины поехать Катар? Прогноз букмекеров

Сборная Украины / Фото: Getty Images

Сегодня в Цюрихе прошла жеребьевка плей-офф квалификации на ЧМ-2022, где сборная Украины узнала своих соперников в решающих стадиях квалификации.

В первой игре подопечные Александра Петракова сыграют со сборной Шотландии на выезде. Если же наша команда сумеет пройти "тартановую армию", то в финальной схватке за путевку в Катар "сине-желтые" сыграют с Уэльсом или Австрией.

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Тем временем, букмекеры уже успели оценить шансы сборной Украины в битве с шотландцами. По их мнению, наша команда выглядит небольшим фаворитом дуэли. Коэффициент на триумф подопечных Петракова равен 2.40, тогда как на сборную Стива Кларка выставлен коэффициент 2.84. Ничья в основное время оценивается в 3.55.

Если же говорить о фаворите на выход в финал, то вероятность успеха Украины составляет 1.78, шотландцев – 2.05. Также эксперты определили фаворитов и в других парах стыков. По их мнению, в случае успеха с Шотландией наша сборная в финале сразится с Австрией.

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МАТЧ 1 2 Шотландия – Украина 2.05 1.78 Уэльс – Австрия 1.97 1.84 Португалия – Турция 1.19 4.75 Россия – Польша 1.69 2.18 Швеция – Чехия 1.46 2.73 Италия – Северная Македония 1.05 9.80

При этом букмекеры понизили коэффициент на итоговый выход Украины на Мундиаль. Если еще утром вероятность составляла 4.10, то нынче коэффициент равен 3.50. Правда, итоговая неудача команды Петракова все равно котируется выше – 1.34.

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Первые матчи пройдут 25/26 марта, а вторые – 29/30 марта. Победители трех финальных матчей в итоге и поедут в Катар на Мундиаль, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.