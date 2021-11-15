16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
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Ми фаворити та водночас аутсайдери! Шанси України на вихід у плей-офф відбору ЧС-2022

Анатолій Дерека
15 листопада, 11:15
Команда Олександра Петракова має обігравати Боснію та Герцеговину, але це їй ще не гарантує путівку у стики єврокваліфікації на Мундіаль

Фінляндія та Україна претендують на путівку до плей-офф відбору на ЧС-2022

Завтра збірна України проведе вирішальний матч у відборі на ЧС-2022. Команда Олександра Петракова зіграє на виїзді з Боснією та Герцеговиною в останньому поєдинку року. Зустріч відбудеться у Зениці, стартовий свисток пролунає о 21:45.

На жаль, доля другого місця у групі D залежить не лише від України, адже на цей момент цю позицію займає Фінляндія. Команда Маркку Канерви виграла у боснійців у суботу і відірвалася від підопічних Петракова на два пункти.

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Паралельно з матчем у Боснії та Герцеговині Фінляндія прийме вдома Францію, яка після розгрому Казахстану гарантувала собі пряму путівку на ЧС-2022. Українцям потрібна перемога у Зениці, а також втрата очок від фінів.

Букмекери ж не вірять в успіх "синьо-жовтих" у цій дуелі. Коефіцієнт на вихід України у стикові матчі становить 2.15, тоді як на Фінляндію приймаються ставки з ймовірністю 1.65. Боснія та Герцеговина вже втратила шанси на вихід на Мундіаль.

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Що ж до окремого матчу, то Україна є явним фаворитом у матчі з балканцями. Імовірність перемоги команди Петракова дорівнює 1.79, тоді як на Боснію та Герцеговину можна поставити за 4.75. Нічия ж оцінюється в 3.80.

Збірна України / Фото: Reuters

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При цьому Фінляндія є явним аутсайдером у битві з Францією. Цифри на перемогу підопічних Маркку Канерви дорівнюють аж 5.40, тоді як на нічию виставлено коефіцієнт 3.80, а на французів – 1.67.