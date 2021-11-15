16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
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Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
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Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
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Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
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Манчестер Сити --
ПСЖ --
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Мы фавориты и одновременно аутсайдеры! Шансы Украины на выход в плей-офф отбора ЧМ-2022

Анатолий Дерека
15 ноября, 11:15
Команда Александра Петракова должна обыгрывать Боснию и Герцеговину, но это ей еще не гарантирует путевку в стыки евроквалификации на Мундиаль

Финляндия и Украина претендуют на путевку в плей-офф отбора на ЧМ-2022

Завтра сборная Украины проведет решающий матч в отборе на ЧМ-2022. Команда Александра Петракова сыграет на выезде с Боснией и Герцеговиной в последнем поединке года. Встреча состоится в Зенице, стартовый свисток прозвучит в 21:45.

К сожалению, судьба второго места в группе D зависит не только от Украины, ведь на данный момент желаемую позицию занимает Финляндия. Команда Маркку Канервы выиграла у боснийцев в субботу и оторвалась от подопечных Петракова на два пункта.

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Параллельно с матчем в Боснии и Герцеговине Финляндия примет дома Францию, которая после разгрома Казахстана гарантировала себе прямую путевку на ЧМ-2022. Украинцам необходима победа в Зенице, а также потеря очков от финнов.

Букмекеры же не верят в успех "сине-желтых" в этой дуэли. Коэффициент на выход Украины в стыковые матчи составляет 2.15, тогда как на Финляндию принимаются ставки с вероятностью 1.65. Босния и Герцеговина же уже потеряла шансы на выход на Мундиаль.

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Что же касается отдельного матча, то Украина является явным фаворитом в матче с балканцами. Вероятность победы команды Петракова равна 1.79, тогда как на Боснию и Герцеговину можно поставить за 4.75. Ничья же оценивается в 3.80.

Сборная Украины / Фото: Reuters

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При этом Финляндия является явным аутсайдером в битве с Францией. Цифры на победу подопечных Маркку Канервы равны аж 5.40, тогда как на ничью выставлен коэффициент 3.80, а на французов – 1.67.