Мы фавориты и одновременно аутсайдеры! Шансы Украины на выход в плей-офф отбора ЧМ-2022

Финляндия и Украина претендуют на путевку в плей-офф отбора на ЧМ-2022

Завтра сборная Украины проведет решающий матч в отборе на ЧМ-2022. Команда Александра Петракова сыграет на выезде с Боснией и Герцеговиной в последнем поединке года. Встреча состоится в Зенице, стартовый свисток прозвучит в 21:45.

К сожалению, судьба второго места в группе D зависит не только от Украины, ведь на данный момент желаемую позицию занимает Финляндия. Команда Маркку Канервы выиграла у боснийцев в субботу и оторвалась от подопечных Петракова на два пункта.

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Параллельно с матчем в Боснии и Герцеговине Финляндия примет дома Францию, которая после разгрома Казахстана гарантировала себе прямую путевку на ЧМ-2022. Украинцам необходима победа в Зенице, а также потеря очков от финнов.

Букмекеры же не верят в успех "сине-желтых" в этой дуэли. Коэффициент на выход Украины в стыковые матчи составляет 2.15, тогда как на Финляндию принимаются ставки с вероятностью 1.65. Босния и Герцеговина же уже потеряла шансы на выход на Мундиаль.

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Что же касается отдельного матча, то Украина является явным фаворитом в матче с балканцами. Вероятность победы команды Петракова равна 1.79, тогда как на Боснию и Герцеговину можно поставить за 4.75. Ничья же оценивается в 3.80.

Сборная Украины / Фото: Reuters

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При этом Финляндия является явным аутсайдером в битве с Францией. Цифры на победу подопечных Маркку Канервы равны аж 5.40, тогда как на ничью выставлен коэффициент 3.80, а на французов – 1.67.