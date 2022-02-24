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5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
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Головна Гра Кіберспорт

Моє місто під обстрілом: спортсмен називав Крим російським, а тепер скаржиться на атаку РФ

Павло Василенко
24 лютого, 10:34
Відомий український кіберспортсмен Олександр Костильов, який виступає під ніком S1mple, відреагував на атаку Росії на українські міста

Зірка кіберспорту відреагувала на обстріл українських міст / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Сьогодні вночі РФ розпочала війну проти України з бомбардування мирних міст. Обстріляли в тому числі й столицю нашої країни – Київ.

Уродженець Києва Костильов зараз перебуває у Польщі, де проходить турнір IEM Katowice 2022. Але залишитися осторонь війни він не зміг.

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"Моє місто під обстрілом. Прямо, #####, зараз", – написав S1mple у Twitter.

Найсумніше те, що якийсь час тому Костильов визнавав, що окупований Крим належить Росії.

Тоді активіст Сергій Стерненко заявляв, що кіберспортсмен має відповісти за свої слова за статтею 110 КК: "Зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України".

Костильов входить до команди Natus Vincere (NaVi), яка складена з геймерів України та Росії. Він є лідером команди та одним з найкращих у світі.

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