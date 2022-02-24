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5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
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Главная Игра Киберспорт

Мой город под обстрелом: спортсмен называл Крым российским, а теперь жалуется на атаку РФ

Павел Василенко
24 февраля, 10:34
Известный украинский киберспортсмен Александр Костылев, выступающий под ником S1mple, отреагировал на атаку России на украинские города

Звезда киберспорта отреагировал на обстрел украинских городов / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Сегодня ночью РФ начала войну против Украины с бомбардировки мирных городов. Обстрелу подверглась в том числе и столица нашей страны – Киев.

Уроженец Киева Костылев сейчас находится в Польше, где проходит турнир IEM Katowice 2022. Но остаться в стороне от войны он не смог.

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"Мой город под обстрелом. Прямо, #####, сейчас", – написал S1mple в Twitter.

Самое печальное в этом то, что некоторое время назад Костылев признавал, что оккупированный Крым принадлежит России.

Тогда активист Сергей Стерненко заявлял, что киберспортсмен должен ответить за свои слова по статье 110 КК: "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Костылев входит в команду Natus Vincere (NaVi), которая составлена из геймеров Украины и России. Он является лидером команды и одним из лучших в мире.

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