Моуріньо чекає в гості "стару синьйору": прогноз коментатора на матч Рома – Ювентус

Жозе Моуріньо та Массіміліано Алегрі зіграють на "Стадіо Олімпіко" / Фото: Getty Images
Центральним поєдинком 21-го туру Серії А обіцяє стати матч у Римі. На "Стадіо Олімпіко" пройде гра Рома – Ювентус. В очікуванні зустрічі пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.
РОМА – ЮВЕНТУС
9 січня, неділя, о 19:30, Мегого
Котирування Parimatch на результат: 3.35 – 3.40 – 2.26
Римляни не перемагають два тури поспіль. Після нічиєї з Сампдорією вони програли Мілану (1:3), а Жозе Моуріньо вкотре розкритикував усіх і вся. Тепер його команда прийматиме Ювентус і від цього матчу залежать претензії команд на Лігу чемпіонів.
Туринці йдуть п'ятими, відстаючи від Аталанти на три очки, але зігравши на гру більше. "Вовки" розташовуються на сьомому місці, відстаючи від конкурента на ті ж три бали. Команда Аллегрі у першому матчі нового року зіграла внічию з Наполі (1:1), але не програє вже сім матчів усіх турнірів поспіль.
Цікаво, що у всіх них був не надто результативний футбол – щоразу ігри завершувалися з показником ТМ 2,5. Даніло, Ремсі та Бонуччі все ще не зіграють через травми, але близькі до повернення в стрій.
Читайте також: Онлайн-трансляція матчу Інтер – Лаціо
У Роми втрат вище даху, особливо в захисній лінії – Карсдорп та Манчіні дискваліфіковані, Спінаццола все ще у лазареті, опорники Діавара та Дарбо поїхали на Кубок африканських націй, а участь форварда Майораля під питанням через коронавірус. А ось повернення Абрахама – ключова кадрова новина.
ПРОГНОЗ: Здається, Ювентус поступово набирає форму. Впевнений, що вони не програють. Чекаю не надто результативний матч – ТМ 2,5.
Котирування Parimatch на ці результати:
- Ювентус не програє 1.36
- тотал менше 2,5 – 1.77