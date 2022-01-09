Моуриньо ждет в гости "старую синьору": прогноз комментатора на матч Рома – Ювентус

Жозе Моуриньо и Массимилиано Аллегри сразятся на "Стадио Олимпико" / Фото: Getty Images

Центральным поединком 21-го тура Серии А обещает стать матч в Риме. На "Стадио Олимпико" пройдет игра Рома – Ювентус. В ожидании встречи предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

РОМА – ЮВЕНТУС

9 января, воскресенье, в 19:30, Мегого

Котировки Parimatch на результат: 3.35 – 3.40 – 2.26

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Римляне не побеждают два тура кряду. После ничьи с Сампдорией они проиграли Милану (1:3), а Жозе Моуриньо в очередной раз раскритиковал всех и вся. Теперь его команда примет Ювентус и от этого матча зависят претензии команд на Лигу чемпионов.

Ювентус все же выступит в Лиге чемпионов. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

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Туринцы идут пятыми, отставая от Аталанты на три очка, но сыграв на игру больше. "Волки" располагаются на седьмом месте, отставая от конкурента на те же три балла. Команда Аллегри в первом матче нового года сыграла вничью с Наполи (1:1), но не проигрывает уже семь матчей всех турниров подряд.

Интересно, что во всех них был не слишком результативный футбол – каждый раз игры завершались с показателем ТМ 2,5. Данило, Рэмси и Бонуччи все еще не сыграют из-за травм, но близки к возвращению в строй.

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У Ромы потерь выше крыши, особенно в защитной линии – Карсдорп и Манчини дисквалифицированы, Спинаццола все еще в лазарете, опорники Диавара и Дарбо уехали на Кубок африканских наций, а участие форварда Майораля под вопросом из-за коронавируса. А вот возвращение Абрахама – ключевая кадровая новость.

ПРОГНОЗ: Кажется, Ювентус постепенно набирает форму. Уверен, что они не проиграют. Ожидаю не слишком результативный матч – ТМ 2,5.

Котировки Parimatch на эти результаты: