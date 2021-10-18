"Можу пограти і з більш цікавими іграшками": актриса фільмів для дорослих привітала Team Spirit

Eva Elfie привітала Team Spirit з тріумфом на The International 10

Вчора в Бухаресті завершився чемпіонат світу з Dota 2. Кращою командою івенту The International 10 став колектив Team Spirit з Росії.

Команда Айрат Газиева зуміла в гранд-фіналі здолати фаворита змагання PSG.LGD з рахунком 3:2. Гравців Team Spirit привітали багато відомих осіб, в тому числі й зі світу дорослих фільмів.

На своїй сторінці в Twitter російську команду привітала порноактриса Юлія Романова, що має псевдонім Eva Elfie. Дівчина виклала відео, на якому вона в прямому ефірі дивиться трансляцію гранд-фіналу The International та радіє.

"Так, Team Spirit виграли! Вітаю, хлопці! "

Відзначимо, що Юлія є великою прихильницею відеоігор. Так, в кінці серпня Eva Elfie побувала на відкритті кіберклубу в Москві. Крім того, на одному з сайтів у профайлі Юлія написала таку цікаву фразу:

"Найбільше я люблю грати в комп'ютерні ігри, але можу пограти і з більш цікавими іграшками"

Eva Elfie активно веде TikTok, де її відео збирають мільйони переглядів. Також у дівчини є велика армія шанувальників в Instagram – 2,3 мільйона фоловерів.