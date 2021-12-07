Мілан залишиться без єврокубків, Реал знову переможе Інтер. Котирування на матчі Ліги чемпіонів

Едін Джеко та Златан Ібрагімович будуть вести міланські команди до перемог у вирішальних матчах / Фото: REUTERS

Сьогодні у Лізі чемпіонів пройдуть матчі останнього туру у групах A-D. Серед них буде і двобій за участю віце-чемпіона України.

Шахтар прийме Шериф на НСК "Олімпійський", а онлайн поєдинку Ліги чемпіонів на нашому сайті. Тим часом букмекерська компанія Parimatch визначила переможців та інших зустрічах.

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МАТЧ 1 Х 2 Шахтар – Шериф 1.64 4.00 5.60 Реал – Інтер 2.44 3.50 2.95 ПСЖ – Брюгге 1.33 5.80 8.50 Лейпциг – Манчестер Сіті 3.50 4.10 1.96 Мілан – Ліверпуль 2.26 3.70 3.10 Порту – Атлетіко 2.70 3.40 2.70 Боруссія Д – Бешикташ 1.21 7.30 13.00 Аякс – Спортинг 1.35 5.70 8.30

ГРУПА А

Манчестер Сіті та ПСЖ вже гарантували собі вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, причому англійці точно будуть першими. Залишається відкритим питання у путівці до Ліги Європи. Поки що на третьому місці йде Лейпциг, якому потрібно проти Сіті зіграти не гірше, ніж Брюгге у Парижі. При рівності перевага у зустрічах на користь німецької команди.

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ГРУПА В

Ліверпуль гарантував собі 1 місце у групі, а ось між Порту, Міланом та Атлетіко розгорнеться боротьба за другу путівку до 1/8 фіналу, а також у Лігу Європи.

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Порту пройде далі у разі перемоги або якщо зіграє внічию, а Мілан втратить очки

пройде далі у разі перемоги або якщо зіграє внічию, а Мілан втратить очки Атлетіко опиниться в плей-офф ЛЧ лише у разі своєї перемоги та збереження переваги над Міланом за різницею м'ячів. Нічия ж може дати команді Сімеоні путівку в ЛЄ, якщо Мілан не виграє у Ліверпуля

опиниться в плей-офф ЛЧ лише у разі своєї перемоги та збереження переваги над Міланом за різницею м'ячів. Нічия ж може дати команді Сімеоні путівку в ЛЄ, якщо Мілан не виграє у Ліверпуля Мілану допоможе лише перемога над мерсисайдцями та нічия у паралельному матчі або ж невелика перемога мадридців

Котирування Parimatch на вихід у плей-офф:

Порту – 1.75

Атлетіко – 3.75

Мілан – 4.00

ГРУПА С

Тут по суті залишилися два товариські матчі. Аякс набрав максимум очок і виходить з першої позиції, Спортинг зумів вирвати друге місце у очній дуелі з Боруссією. Дортмундці ж вирушать до Ліги Європи, а Бешиктащ постарається голосно грюкнути дверима.

ГРУПА D

Тут уже впізнали свої місця дві останні команди. Шахтар вилітає з єврокубків, а Шериф спробує свої сили у плей-офф Ліги Європи. Відкритим лишається питання першого місця. Реал випереджає Інтер на два бали, тож в очній зустрічі команду Анчелотті влаштує нічия. Італійцям необхідно грати лише на перемогу.