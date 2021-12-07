Мілан залишиться без єврокубків, Реал знову переможе Інтер. Котирування на матчі Ліги чемпіонів

Едін Джеко та Златан Ібрагімович будуть вести міланські команди до перемог у вирішальних матчах / Фото: REUTERS
Сьогодні у Лізі чемпіонів пройдуть матчі останнього туру у групах A-D. Серед них буде і двобій за участю віце-чемпіона України.
Шахтар прийме Шериф на НСК "Олімпійський", а онлайн поєдинку Ліги чемпіонів на нашому сайті. Тим часом букмекерська компанія Parimatch визначила переможців та інших зустрічах.
|МАТЧ
|1
|Х
|2
|Шахтар – Шериф
|1.64
|4.00
|5.60
|Реал – Інтер
|2.44
|3.50
|2.95
|ПСЖ – Брюгге
|1.33
|5.80
|8.50
|Лейпциг – Манчестер Сіті
|3.50
|4.10
|1.96
|Мілан – Ліверпуль
|2.26
|3.70
|3.10
|Порту – Атлетіко
|2.70
|3.40
|2.70
|Боруссія Д – Бешикташ
|1.21
|7.30
|13.00
|Аякс – Спортинг
|1.35
|5.70
|8.30
ГРУПА А
Манчестер Сіті та ПСЖ вже гарантували собі вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, причому англійці точно будуть першими. Залишається відкритим питання у путівці до Ліги Європи. Поки що на третьому місці йде Лейпциг, якому потрібно проти Сіті зіграти не гірше, ніж Брюгге у Парижі. При рівності перевага у зустрічах на користь німецької команди.
ГРУПА В
Ліверпуль гарантував собі 1 місце у групі, а ось між Порту, Міланом та Атлетіко розгорнеться боротьба за другу путівку до 1/8 фіналу, а також у Лігу Європи.
- Порту пройде далі у разі перемоги або якщо зіграє внічию, а Мілан втратить очки
- Атлетіко опиниться в плей-офф ЛЧ лише у разі своєї перемоги та збереження переваги над Міланом за різницею м'ячів. Нічия ж може дати команді Сімеоні путівку в ЛЄ, якщо Мілан не виграє у Ліверпуля
- Мілану допоможе лише перемога над мерсисайдцями та нічия у паралельному матчі або ж невелика перемога мадридців
Котирування Parimatch на вихід у плей-офф:
- Порту – 1.75
- Атлетіко – 3.75
- Мілан – 4.00
ГРУПА С
Тут по суті залишилися два товариські матчі. Аякс набрав максимум очок і виходить з першої позиції, Спортинг зумів вирвати друге місце у очній дуелі з Боруссією. Дортмундці ж вирушать до Ліги Європи, а Бешиктащ постарається голосно грюкнути дверима.
ГРУПА D
Тут уже впізнали свої місця дві останні команди. Шахтар вилітає з єврокубків, а Шериф спробує свої сили у плей-офф Ліги Європи. Відкритим лишається питання першого місця. Реал випереджає Інтер на два бали, тож в очній зустрічі команду Анчелотті влаштує нічия. Італійцям необхідно грати лише на перемогу.