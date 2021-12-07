7 грудня 19:45 Трансляція
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45 Трансляція
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 21:59 Трансляція
Шахтар --
Шериф --
7 грудня 22:00 Трансляція
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00 Трансляція
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00 Трансляція
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00 Трансляція
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00 Трансляція
Реал --
Інтер --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
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Головна Гра Букмекери

Мілан залишиться без єврокубків, Реал знову переможе Інтер. Котирування на матчі Ліги чемпіонів

Анатолій Дерека
7 грудня, 17:25
Букмекери назвали фаворитів у вирішальних матчах групової стадії головного клубного турніру Європи

Едін Джеко та Златан Ібрагімович будуть вести міланські команди до перемог у вирішальних матчах / Фото: REUTERS

Сьогодні у Лізі чемпіонів пройдуть матчі останнього туру у групах A-D. Серед них буде і двобій за участю віце-чемпіона України.

Шахтар прийме Шериф на НСК "Олімпійський", а онлайн поєдинку Ліги чемпіонів на нашому сайті. Тим часом букмекерська компанія Parimatch визначила переможців та інших зустрічах.

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МАТЧ 1 Х 2
Шахтар – Шериф 1.644.005.60
Реал – Інтер 2.443.502.95
ПСЖ – Брюгге 1.335.808.50
Лейпциг – Манчестер Сіті 3.504.101.96
Мілан – Ліверпуль 2.263.703.10
Порту – Атлетіко 2.703.402.70
Боруссія Д – Бешикташ 1.217.3013.00
Аякс – Спортинг 1.355.708.30

ГРУПА А

Манчестер Сіті та ПСЖ вже гарантували собі вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, причому англійці точно будуть першими. Залишається відкритим питання у путівці до Ліги Європи. Поки що на третьому місці йде Лейпциг, якому потрібно проти Сіті зіграти не гірше, ніж Брюгге у Парижі. При рівності перевага у зустрічах на користь німецької команди.

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ГРУПА В

Ліверпуль гарантував собі 1 місце у групі, а ось між Порту, Міланом та Атлетіко розгорнеться боротьба за другу путівку до 1/8 фіналу, а також у Лігу Європи.

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  • Порту пройде далі у разі перемоги або якщо зіграє внічию, а Мілан втратить очки
  • Атлетіко опиниться в плей-офф ЛЧ лише у разі своєї перемоги та збереження переваги над Міланом за різницею м'ячів. Нічия ж може дати команді Сімеоні путівку в ЛЄ, якщо Мілан не виграє у Ліверпуля
  • Мілану допоможе лише перемога над мерсисайдцями та нічия у паралельному матчі або ж невелика перемога мадридців

Котирування Parimatch на вихід у плей-офф:

  • Порту – 1.75
  • Атлетіко – 3.75
  • Мілан – 4.00

ГРУПА С

Тут по суті залишилися два товариські матчі. Аякс набрав максимум очок і виходить з першої позиції, Спортинг зумів вирвати друге місце у очній дуелі з Боруссією. Дортмундці ж вирушать до Ліги Європи, а Бешиктащ постарається голосно грюкнути дверима.

ГРУПА D

Тут уже впізнали свої місця дві останні команди. Шахтар вилітає з єврокубків, а Шериф спробує свої сили у плей-офф Ліги Європи. Відкритим лишається питання першого місця. Реал випереджає Інтер на два бали, тож в очній зустрічі команду Анчелотті влаштує нічия. Італійцям необхідно грати лише на перемогу.