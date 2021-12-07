7 декабря 19:45 Трансляция
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45 Трансляция
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00 Трансляция
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00 Трансляция
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00 Трансляция
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00 Трансляция
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00 Трансляция
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
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Главная Игра Букмекеры

Милан останется без еврокубков, Реал вновь одолеет Интер. Котировки на матчи Лиги чемпионов

Анатолий Дерека
7 декабря, 17:25
Букмекеры назвали фаворитов в решающих матчах групповой стадии ЛЧ.

Эдин Джеко и Златан Ибрагимович будут вести миланские команды к победам в решающих матчах / Фото: REUTERS

Сегодня в Лиге чемпионов пройдут матчи последнего тура в группах A-D. Среди них будет и поединок с участием вице-чемпиона Украины.

Шахтер примет Шериф на НСК "Олимпийский", а онлайн поединка Лиги чемпионов на нашем сайте. Тем временем, букмекерская компания Parimatch определила фаворитов и в других встречах.

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МАТЧ1Х2
Шахтер – Шериф1.644.005.60
Реал – Интер2.443.502.95
ПСЖ – Брюгге1.335.808.50
Лейпциг – Манчестер Сити3.504.101.96
Милан – Ливерпуль2.263.703.10
Порту – Атлетико2.703.402.70
Боруссия Д – Бешикташ1.217.3013.00
Аякс – Спортинг1.355.708.30

ГРУППА А

Манчестер Сити и ПСЖ уже гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, причем англичане точно будут первыми. Остается открытым вопрос в путевке в Лигу Европы. Пока на третьем месте идет Лейпциг, которому нужно против Сити сыграть не хуже, чем Брюгге в Париже. При равенстве преимущество во встречах в пользу немецкой команды.

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ГРУППА В

Ливерпуль гарантировал себе 1 место в группе, а вот между Порту, Миланом и Атлетико развернется борьба за вторую путевку в 1/8 финала, а также в Лигу Европы.

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  • Порту пройдет дальше в случае победы или же если сыграет вничью, а Милан потеряет очки
  • Атлетико окажется в плей-офф ЛЧ лишь в случае своей победы и сохранения преимущества над Миланом по разнице мячей. Ничья же может дать команде Симеоне путевку в ЛЕ, если Милан не выиграет у Ливерпуля
  • Милану поможет лишь победа над мерсисайдцами и ничья в параллельном матче или же некрупная победа мадридцев

Котировки Parimatch на выход в плей-офф следующие:

  • Порту – 1.75
  • Атлетико – 3.75
  • Милан – 4.00

ГРУППА С

Здесь по сути остались два товарищеских матча. Аякс набрал максимум очков и выходит с первой позиции, Спортинг сумел вырвать второе место в очной дуэли с Боруссией. Дортмундцы же отправятся в Лигу Европы, а Бешиктащ постарается громко хлопнуть дверью.

ГРУППА D

Здесь уже узнали свои места две последние команды. Шахтер вылетает из еврокубков, а Шериф попробует свои силы в плей-офф Лиги Европы. Открытым остается вопрос первого места. Реал опережает Интер на два балла, поэтому в очной встрече команду Анчелотти устроит и ничья. Итальянцам же необходимо играть лишь на победу.