Милан останется без еврокубков, Реал вновь одолеет Интер. Котировки на матчи Лиги чемпионов

Эдин Джеко и Златан Ибрагимович будут вести миланские команды к победам в решающих матчах / Фото: REUTERS

Сегодня в Лиге чемпионов пройдут матчи последнего тура в группах A-D. Среди них будет и поединок с участием вице-чемпиона Украины.

Шахтер примет Шериф на НСК "Олимпийский", а онлайн поединка Лиги чемпионов на нашем сайте. Тем временем, букмекерская компания Parimatch определила фаворитов и в других встречах.

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МАТЧ 1 Х 2 Шахтер – Шериф 1.64 4.00 5.60 Реал – Интер 2.44 3.50 2.95 ПСЖ – Брюгге 1.33 5.80 8.50 Лейпциг – Манчестер Сити 3.50 4.10 1.96 Милан – Ливерпуль 2.26 3.70 3.10 Порту – Атлетико 2.70 3.40 2.70 Боруссия Д – Бешикташ 1.21 7.30 13.00 Аякс – Спортинг 1.35 5.70 8.30

ГРУППА А

Манчестер Сити и ПСЖ уже гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, причем англичане точно будут первыми. Остается открытым вопрос в путевке в Лигу Европы. Пока на третьем месте идет Лейпциг, которому нужно против Сити сыграть не хуже, чем Брюгге в Париже. При равенстве преимущество во встречах в пользу немецкой команды.

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ГРУППА В

Ливерпуль гарантировал себе 1 место в группе, а вот между Порту, Миланом и Атлетико развернется борьба за вторую путевку в 1/8 финала, а также в Лигу Европы.

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Порту пройдет дальше в случае победы или же если сыграет вничью, а Милан потеряет очки

пройдет дальше в случае победы или же если сыграет вничью, а Милан потеряет очки Атлетико окажется в плей-офф ЛЧ лишь в случае своей победы и сохранения преимущества над Миланом по разнице мячей. Ничья же может дать команде Симеоне путевку в ЛЕ, если Милан не выиграет у Ливерпуля

окажется в плей-офф ЛЧ лишь в случае своей победы и сохранения преимущества над Миланом по разнице мячей. Ничья же может дать команде Симеоне путевку в ЛЕ, если Милан не выиграет у Ливерпуля Милану поможет лишь победа над мерсисайдцами и ничья в параллельном матче или же некрупная победа мадридцев

Котировки Parimatch на выход в плей-офф следующие:

Порту – 1.75

Атлетико – 3.75

Милан – 4.00

ГРУППА С

Здесь по сути остались два товарищеских матча. Аякс набрал максимум очков и выходит с первой позиции, Спортинг сумел вырвать второе место в очной дуэли с Боруссией. Дортмундцы же отправятся в Лигу Европы, а Бешиктащ постарается громко хлопнуть дверью.

ГРУППА D

Здесь уже узнали свои места две последние команды. Шахтер вылетает из еврокубков, а Шериф попробует свои силы в плей-офф Лиги Европы. Открытым остается вопрос первого места. Реал опережает Интер на два балла, поэтому в очной встрече команду Анчелотти устроит и ничья. Итальянцам же необходимо играть лишь на победу.