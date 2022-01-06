"Майдан" у Казахстані вдарив по позиціях біткоїну через відключення інтернету

Протести в Казахстані вплинули на хешрейт біткоїну / Фото: Getty Images
У Казахстані 2 січня розпочалися масові акції протесту проти президента країни Касим-Жомарта Токаєва. Причиною стало різке підвищення цін на пальне.
Одним із заходів опору протестувальникам стало масове обмеження доступу до інтернету на території Казахстану. Це серйозно вплинуло на крипторинок у країні.
Казахстан є другою у світі країною з хешрейту біткоїну. Це одиниця виміру, завдяки якій визначається потужність видобуваючих криптовалюту приладів.
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Перебої з інтернетом призвели до того, що хешрейт біткоїну знизився на 13,4%. Найбільше постраждали пули 1THash (-82%), OKEx Pool (-46%) та KuCoin Pool (-23%).
Зазначимо, що на Казахстан припадає 18% хеш-активності усієї світової мережі біткоїну. За цим показником країна поступається лише США.
Протести у Казахстані
- У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту через дворазове підвищення цін на пальне. Після трьох днів демонстрацій президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, ввів державне регулювання цін та оголосив режим НС у трьох регіонах, проте протести продовжились.
- В Алмати — найбільшому місті та першій столиці країни — увечері 4 січня та в ніч на 5-те відбулися зіткнення мітингувальників із силовиками, поліція застосувала газ та світлошумові гранати.
- Крім того, протести в Казахстані переросли у криваву стрілянину, а військових взяли в полон.
- Токаєв покликав до Казахстану війська ОДКБ для придушення протестів. Він заявив, що погроми влаштовують терористичні банди, які проходили підготовку за кордоном. ОДКБ почала розглядати запит Казахстану.
- Крім того, під час звільнення від протестувальників аеропорту Алмати загинули двоє військовослужбовців збройних сил Казахстану.