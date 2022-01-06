"Майдан" у Казахстані вдарив по позиціях біткоїну через відключення інтернету

Протести в Казахстані вплинули на хешрейт біткоїну / Фото: Getty Images

У Казахстані 2 січня розпочалися масові акції протесту проти президента країни Касим-Жомарта Токаєва. Причиною стало різке підвищення цін на пальне.

Одним із заходів опору протестувальникам стало масове обмеження доступу до інтернету на території Казахстану. Це серйозно вплинуло на крипторинок у країні.

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Казахстан є другою у світі країною з хешрейту біткоїну. Це одиниця виміру, завдяки якій визначається потужність видобуваючих криптовалюту приладів.

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Перебої з інтернетом призвели до того, що хешрейт біткоїну знизився на 13,4%. Найбільше постраждали пули 1THash (-82%), OKEx Pool (-46%) та KuCoin Pool (-23%).

Зазначимо, що на Казахстан припадає 18% хеш-активності усієї світової мережі біткоїну. За цим показником країна поступається лише США.

Протести у Казахстані