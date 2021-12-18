Малиновський не програє Моуріньо? Ставка на центральний матч Серії А Аталанта – Рома

Жозе Моуріньо намагатиметься зупинити Аталанту Руслана Малиновського / Фото: Getty Images

Сьогодні триватиме 18 тур чемпіонату Італії. У першій грі суботи Аталанта битиметься з Ромою. В очікуванні поєдинку пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

АТАЛАНТА – РОМА

18 грудня, субота о 16:00, Мегого

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Бергамаски набрали чудову форму – 10 матчів не програють у чемпіонаті, виграли останні шість ігор. Але дисбаланс між атакою та обороною нікуди не подівся. З 17 турів команда Гасперіні не пропустила лише у чотирьох.

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Вона йде на третьому місці Серії А, відстаючи від лідера – Інтера – всього на три очки. Цікаво, що вдома Аталанта чомусь виступає не найкращим чином – лише три перемоги у восьми матчах і обидві поразки цього сезону сталися на їхньому полі. Поза грою у них тільки Робін Госенс.

Жозе Моурінью / Фото: Reuters

Рома на внутрішній арені вкрай нестабільна – лише чотири перемоги в останніх десяти турах. Цікаво, що останніх п'яти забивають або вони, або суперники, але не обидві команди.

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Команда Моуріньо займає шосте місце, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на вісім очок. Спінаццола, Пеллегріні, Ель Шаараві та Карлес Перес все ще не помічники, тому в атаці можуть бути проблеми.

/ Фото: Reuters

Бергамаски не програють римлянам у семи очних зустрічах у рамках чемпіонату, вигравши чотири з них. Останнє протистояння цих команд завершилося нічиєю (1:1), а голом відзначився Руслан Малиновський.

ПРОГНОЗ: Впевнений, що не програють і цього разу. Чекаю на ТБ 2,5, а, можливо, і на ТБ 3,5, голи в обох таймах і те, що господарі не програють. Хоча схиляюся до їхньої перемоги.

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