Малиновский не проиграет Моуриньо? Ставка на центральный матч Серии А Аталанта – Рома

Жозе Моуриньо постарается остановить Аталанту Руслана Малиновского / Фото: Getty Images
Сегодня продолжится 18-й тур чемпионата Италии. В первой игре субботы Аталанта сразится с Ромой. В ожидании поединка предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.
АТАЛАНТА – РОМА
18 декабря, субботу в 16:00, Мегого
Бергамаски набрали потрясающую форму – 10 матчей не проигрывают в чемпионате, выиграли последние шесть игр. Но дисбаланс между атакой и обороной никуда не делся. Из 17 туров команда Гасперини не пропустила только в четырех.
Она идет на третьем месте Серии А, отставая от лидера – Интера – всего на три очка. Интересно, что дома Аталанта почему-то выступает не лучшим образом – всего три победы в восьми матчах и оба поражения в этом сезоне случились на их поле. Вне игры у них только Робин Госенс.
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Рома на внутренней арене крайне нестабильна – лишь четыре победы в последних десяти турах. Интересно, что в последних пяти забивают либо они, либо соперники, но не обе команды.
Команда Моуриньо занимает шестое место, отставая от зоны Лиги чемпионов на восемь очков. Спинаццола, Пеллегрини, Эль Шаарави и Карлес Перес все еще не помощники, поэтому в атаке могут быть проблемы.
Бергамаски не проигрывают римлянам в семи очных встречах в рамках чемпионата, выиграв четыре из них. Последнее противостояние этих команд завершилось ничьей (1:1), а голом отметился Руслан Малиновский.
ПРОГНОЗ: Уверен, что не проиграют и в этот раз. Ожидаю ТБ 2,5, а, возможно, и ТБ 3,5, голы в обоих таймах и то, что хозяева не проиграют. Хотя склоняюсь к их победе.
Котировки Parimatch на эти результаты:
- тотал больше 2,5 – 1.63
- тотал больше 3,5 – 2.55
- голы в обоих таймах – 1.55
- Аталанта не проиграет – 1.22