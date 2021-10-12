12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Головна Гра Букмекери

Львівська магія в дії! Букмекери знизили котирування на перемогу України над Боснією

Анатолій Дерека
12 жовтня, 16:40
Збірна України ще жодного разу не програвала у Львові і перед звітним поєдинком також є фаворитом

/ Фото: Reuters

Сьогодні збірна України проведе свій передостанній поєдинок відбору на ЧС-2022. У Львові команда Олександра Петракова битиметься з прямим конкурентом в боротьбі за другу сходинку Боснією і Герцеговиною.

Матч пройде на стадіоні "Арена-Львів". Початок – о 21:45. Поєдинок Україна – Боснія онлайн буде доступний у нас на сайті. Тим часом, букмекери назвали свого фаворита у зустрічі.

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Збірна України / Фото: Reuters

На їхню думку, Україна має більше шансів на перемогу. Коефіцієнт на успіх підопічних Олександра Петракова становить в середньому 1.80, тоді як на гостей – близько 5.00. Нічия ж оцінюється приблизно в 3.70.

Компанія Україна Нічия Боснія
Parimatch 1.773.705.00
Favbet 1.793.755.00
Vbet 1.803.695.00
1xbet 1.833.744.78
Marsbet 1.783.705.00

До слова, за останній день котирування на Україну трохи впали. Вчора букмекери приймали ставку на перемогу команди Олександра Петракова з коефіцієнтом 1.85 – 1.90.

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Експерти не вірять в результативний матч. Ставка на тотал більше 2,5 дорівнює 2.17, тоді як на "менше" – 1.77. Якщо ж ви вірите, що обидві команди відзначаться голами, то ваш коефіцієнт – 1.94. Крім того, букмекери визначили найбільш ймовірних авторів голів:

  • Роман Яремчук – 2.25
  • Андрій Ярмоленко – 2.50
  • Едін Джеко – 2.70
  • Артем Довбик – 2.80
  • Данило Сікан – 2.90
  • Віктор Циганков – 3.20
  • Смаїл Превляк – 3.50
  • Микола Шапаренко – 3.50

Читайте також: Де і коли дивитися матч Україна – Боснія і Герцеговина

Якщо ж ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

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  • Україна виграє у 2 і більше голів – 3.20
  • Україна виграє всуху – 2.69
  • буде призначений пенальті – 2.85
  • червона картка – 4.45
  • дубль Романа Яремчука – 6.50

Україна займає другий рядок у відбірковій групі D, випереджаючи боснійців на два очки. Правда, балканська команда провела на один поєдинок менше. Крім того, в трьох очках позаду нас йдуть фіни, також мають матч в запасі. Франція з 12 очками впевнено утримує лідерство.

Місце команда І В Н П РМ Про
1Франція 63308-312
2Україна 61508-78
3Боснія і Герцеговина 51317-66
4Фінляндія 51225-75
5Казахстан 60335-103

Нагадаємо, що за регламентом на чемпіонат світу безпосередньо виходять переможці відбіркових груп, а команди, що зайняли другі місця, будуть пробиватися на Мундіаль через плей-офф.

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