Львівська магія в дії! Букмекери знизили котирування на перемогу України над Боснією

/ Фото: Reuters
Сьогодні збірна України проведе свій передостанній поєдинок відбору на ЧС-2022. У Львові команда Олександра Петракова битиметься з прямим конкурентом в боротьбі за другу сходинку Боснією і Герцеговиною.
Матч пройде на стадіоні "Арена-Львів". Початок – о 21:45. Поєдинок Україна – Боснія онлайн буде доступний у нас на сайті. Тим часом, букмекери назвали свого фаворита у зустрічі.
На їхню думку, Україна має більше шансів на перемогу. Коефіцієнт на успіх підопічних Олександра Петракова становить в середньому 1.80, тоді як на гостей – близько 5.00. Нічия ж оцінюється приблизно в 3.70.
|Компанія
|Україна
|Нічия
|Боснія
|Parimatch
|1.77
|3.70
|5.00
|Favbet
|1.79
|3.75
|5.00
|Vbet
|1.80
|3.69
|5.00
|1xbet
|1.83
|3.74
|4.78
|Marsbet
|1.78
|3.70
|5.00
До слова, за останній день котирування на Україну трохи впали. Вчора букмекери приймали ставку на перемогу команди Олександра Петракова з коефіцієнтом 1.85 – 1.90.
Експерти не вірять в результативний матч. Ставка на тотал більше 2,5 дорівнює 2.17, тоді як на "менше" – 1.77. Якщо ж ви вірите, що обидві команди відзначаться голами, то ваш коефіцієнт – 1.94. Крім того, букмекери визначили найбільш ймовірних авторів голів:
- Роман Яремчук – 2.25
- Андрій Ярмоленко – 2.50
- Едін Джеко – 2.70
- Артем Довбик – 2.80
- Данило Сікан – 2.90
- Віктор Циганков – 3.20
- Смаїл Превляк – 3.50
- Микола Шапаренко – 3.50
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Якщо ж ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:
- Україна виграє у 2 і більше голів – 3.20
- Україна виграє всуху – 2.69
- буде призначений пенальті – 2.85
- червона картка – 4.45
- дубль Романа Яремчука – 6.50
Україна займає другий рядок у відбірковій групі D, випереджаючи боснійців на два очки. Правда, балканська команда провела на один поєдинок менше. Крім того, в трьох очках позаду нас йдуть фіни, також мають матч в запасі. Франція з 12 очками впевнено утримує лідерство.
|Місце
|команда
|І
|В
|Н
|П
|РМ
|Про
|1
|Франція
|6
|3
|3
|0
|8-3
|12
|2
|Україна
|6
|1
|5
|0
|8-7
|8
|3
|Боснія і Герцеговина
|5
|1
|3
|1
|7-6
|6
|4
|Фінляндія
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|5
|Казахстан
|6
|0
|3
|3
|5-10
|3
Нагадаємо, що за регламентом на чемпіонат світу безпосередньо виходять переможці відбіркових груп, а команди, що зайняли другі місця, будуть пробиватися на Мундіаль через плей-офф.