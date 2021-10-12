12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Львовская магия в действии! Букмекеры понизили котировки на победу Украины над Боснией

Анатолий Дерека
12 октября, 16:40
Сборная Украины еще ни разу не проигрывала во Львове и перед отчетным поединком также является фаворитом

Сборная Украины / Фото: Reuters

Сегодня сборная Украины проведет свой предпоследний поединок отбора на ЧМ-2022. Во Львове команда Александра Петракова сразится с прямым конкурентом в борьбе за вторую строчку Боснией и Герцеговиной.

Матч пройдет на стадионе "Арена-Львов". Начало – в 21:45. Поединок Украина – Босния онлайн будет доступен у нас на сайте. Тем временем, букмекеры назвали своего фаворита во встрече.

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Сборная Украины / Фото: Reuters

По их мнению, Украина имеет больше шансов на победу. Коэффициент на триумф подопечных Александра Петракова составляет в среднем 1.80, тогда как на гостей – около 5.00. Ничья же оценивается примерно в 3.70.

КомпанияУкраинаНичьяБосния
Parimatch1.773.705.00
Favbet1.793.755.00
Vbet1.803.695.00
1xbet1.833.744.78
Marsbet1.783.705.00

К слову, за последний день котировки на Украину немного упали. Вчера букмекеры принимали ставку на победу команды Александра Петракова с коэффициентом 1.85 – 1.90.

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Эксперты не верят в результативный матч. Ставка на тотал больше 2,5 равна 2.17, тогда как на "меньше" – 1.77. Если же вы верите, что обе команды отметятся голами, то ваш коэффициент – 1.94. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов:

  • Роман Яремчук – 2.25
  • Андрей Ярмоленко – 2.50
  • Эдин Джеко – 2.70
  • Артем Довбик – 2.80
  • Даниил Сикан – 2.90
  • Виктор Цыганков – 3.20
  • Смаил Превляк – 3.50
  • Николай Шапаренко – 3.50

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Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

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  • Украина выиграет в 2 и более голов – 3.20
  • Украина выиграет всухую – 2.69
  • будет назначен пенальти – 2.85
  • красная карточка – 4.45
  • дубль Романа Яремчука – 6.50

Украина занимает вторую строчку в отборочной группе D, опережая боснийцев на два очка. Правда, балканская команда провела на один поединок меньше. Кроме того, в трех очках позади нас идут финны, также имеющие матч в запасе. Франция с 12 очками уверенно удерживает лидерство.

МестоКомандаИВНПРМО
1Франция63308-312
2Украина61508-78
3Босния и Герцеговина51317-66
4Финляндия51225-75
5Казахстан60335-103

Напомним, что по регламенту на чемпионат мира напрямую выходят победители отборочных групп, а команды, занявшие вторые места, будут пробиваться на мундиаль через плей-офф.

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