Львовская магия в действии! Букмекеры понизили котировки на победу Украины над Боснией

Сборная Украины / Фото: Reuters

Сегодня сборная Украины проведет свой предпоследний поединок отбора на ЧМ-2022. Во Львове команда Александра Петракова сразится с прямым конкурентом в борьбе за вторую строчку Боснией и Герцеговиной.

Матч пройдет на стадионе "Арена-Львов". Начало – в 21:45. Поединок Украина – Босния онлайн будет доступен у нас на сайте. Тем временем, букмекеры назвали своего фаворита во встрече.

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Сборная Украины / Фото: Reuters

По их мнению, Украина имеет больше шансов на победу. Коэффициент на триумф подопечных Александра Петракова составляет в среднем 1.80, тогда как на гостей – около 5.00. Ничья же оценивается примерно в 3.70.

Компания Украина Ничья Босния Parimatch 1.77 3.70 5.00 Favbet 1.79 3.75 5.00 Vbet 1.80 3.69 5.00 1xbet 1.83 3.74 4.78 Marsbet 1.78 3.70 5.00

К слову, за последний день котировки на Украину немного упали. Вчера букмекеры принимали ставку на победу команды Александра Петракова с коэффициентом 1.85 – 1.90.

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Эксперты не верят в результативный матч. Ставка на тотал больше 2,5 равна 2.17, тогда как на "меньше" – 1.77. Если же вы верите, что обе команды отметятся голами, то ваш коэффициент – 1.94. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов:

Роман Яремчук – 2.25

Андрей Ярмоленко – 2.50

Эдин Джеко – 2.70

Артем Довбик – 2.80

Даниил Сикан – 2.90

Виктор Цыганков – 3.20

Смаил Превляк – 3.50

Николай Шапаренко – 3.50

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Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

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Украина выиграет в 2 и более голов – 3.20

Украина выиграет всухую – 2.69

будет назначен пенальти – 2.85

красная карточка – 4.45

дубль Романа Яремчука – 6.50

Украина занимает вторую строчку в отборочной группе D, опережая боснийцев на два очка. Правда, балканская команда провела на один поединок меньше. Кроме того, в трех очках позади нас идут финны, также имеющие матч в запасе. Франция с 12 очками уверенно удерживает лидерство.

Место Команда И В Н П РМ О 1 Франция 6 3 3 0 8-3 12 2 Украина 6 1 5 0 8-7 8 3 Босния и Герцеговина 5 1 3 1 7-6 6 4 Финляндия 5 1 2 2 5-7 5 5 Казахстан 6 0 3 3 5-10 3

Напомним, что по регламенту на чемпионат мира напрямую выходят победители отборочных групп, а команды, занявшие вторые места, будут пробиваться на мундиаль через плей-офф.