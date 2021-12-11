12 грудня 06:00 Онлайн
Ломаченко --
Коммі --
11 грудня 87’
Олександрія 1
Шахтар 2
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Букмекери

Ломаченко рознесе Термінатора у Нью-Йорку. Але хто фаворит?

Андрій Трофімов
11 грудня, 15:20
Названо шанси в останній яскравій битві цього року – українець великий фаворит. Скільки триватиме бій Ломаченко – Коммі та як визначиться переможець

Річард Коммі та Василь Ломаченко / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Бій Ломаченко – Комі можна з упевненістю назвати останньою яскравою битвою 2021 року. Український Хай-тек проти Термінатора із Гани. Хто ж переможе в ніч із суботи на неділю?

Ломаченко – Коммі: хто фаворит

Український боксер – великий фаворит. Компанія Parimatch встановила такі коефіцієнти на результат поєдинку:

Реклама
  • перемога Ломаченка – 1.10
  • нічия – 23.0
  • перемога Коммі – 6.00

Якщо перевести ці котирування на математичну ймовірність результату, то отримаємо такі цифри:

  • перемога Ломаченка – 81%
  • нічия – 4%
  • перемога Коммі – 15%

Скільки триватиме бій

Найбільш ймовірним раундом, у якому завершиться бій, букмекери називають восьмий. Котирування на "тотал" раундів 8.5 виставлено на "рівних" – тобто, коефіцієнт і на "більше", і на "менше" – по 1.85.

Отже, на думку букмекерів, варто чекати на завершення поєдинку в 7-9 раундах.

Реклама

Котирування на те, що бій триватиме усі відведені для нього 12 раундів – 3.20.

Як визначиться переможець

Найімовірнішим результатом аналітики букмекерських контор називають дострокову перемогу українського боксера. Коефіцієнт на такий результат – всього 1.37. Котирування на всі варіанти визначення переможця:

  1. Ломаченко переможе достроково – 1.37
  2. Ломаченко переможе за очками – 4.00
  3. Коммі переможе достроково – 9.50
  4. Коммі переможе за очками – 15.0

Де дивитися бій

На території України бій Ломаченка – Коммі покаже Мегого. У Росії та у східній Європі бій можна буде подивитися на супутникових каналах Матч!Боєць та МатчТВ.

Реклама

На території США транслятором виступає ESPN. У Великій Британії трансляцію можна дивитися на Sky Sports Arena.

Коли почнеться бій

Вечір боксу пройде в ніч із суботи на неділю за київським часом. Трансляція боїв на Мегого розпочнеться о 04:00. Очікується, що головний бій вечора за участю Ломаченка розпочнеться після 06.00 ранку неділі, 12 грудня.

Ломаченко – Коммі: де дивитися бій

.