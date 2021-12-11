Ломаченко разнесет Терминатора в Нью-Йорке. Но кто фаворит?

Ричард Комми и Василий Ломаченко / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Бой Ломаченко – Комми можно с уверенностью назвать последней яркой битвой 2021 года. Украинский Хай-тек против Терминатора из Ганы. Кто же победит в ночь с субботы на воскресенье?
Ломаченко – Комми: кто фаворит
Украинский боксер – большой фаворит. Компания Parimatch установила такие коэффициенты на исход поединка:
- победа Ломаченко – 1.10
- ничья – 23.0
- победа Комми – 6.00
Если перевести эти котировки в математическую вероятность результата, то получим такие цифры:
- победа Ломаченко – 81%
- ничья – 4%
- победа Комми – 15%
Сколько продлится бой
Наиболее вероятным раундом, в котором завершится бой, букмекеры называют восьмой. Котировка на "тотал" раундов 8.5 выставлена "на равных" – т.е. коэффициент и на "больше", и на "меньше" – по 1.85.
Таким образом, по мнению букмекеров, стоит ждать завершения поединка в 7-9 раундах.
Котировка на то, что бой продлится все отведенные для него 12 раундов – 3.20.
Как определится победитель
Наиболее вероятным исходом аналитики букмекерских контор называют досрочную победу украинского боксера. Коэффициент на такой результат – всего 1.37. Котировки на все варианты определения победителя:
- Ломаченко победит досрочно – 1.37
- Ломаченко победит по очкам – 4.00
- Комми победит досрочно – 9.50
- Комми победит по очкам – 15.0
Где смотреть бой
На территории Украины бой Ломаченко – Комми покажет Мегого. В России и в восточной Европе бой можно будет посмотреть на спутниковых каналах Матч!Боец и МатчТВ.
На территории США транслятором выступает ESPN. В Великобритании трансляцию можно смотреть на Sky Sports Arena.
Когда начнется бой
Вечер бокса пройдет в ночь с субботы на воскресенье по киевскому времени. Трансляция боев на Мегого начнется в 04:00. Ожидается, что главный бой вечера с участием Ломаченко начнется после 06:00 утра воскресенья, 12 декабря.
Ломаченко – Комми: где смотреть бой
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