25 вересня 41’
Челсі 0
Манчестер Сіті 0
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Легка прогулянка перед Інтером? Шахтар без проблем розправиться з новачком УПЛ

Анатолій Дерека
25 вересня, 13:50
На думку букмекерів, у Вереса практично немає шансів на успішний результат в дуелі з віце-чемпіоном України

Підопічні Роберто Де Дзербі та Юрія Вірта зійдуться на НСК "Олімпійський"

Сьогодні відбудуться три поєдинки 9-го туру чемпіонату України з футболу. В одному з них Шахтар битиметься з Вересом. Поєдинок пройде в Києві на НСК "Олімпійський". Початок – о 17:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Верес пройде у нас на сайті. Тим часом букмекери визначили шанси команд на успіх у зустрічі.

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На думку експертів, явним фаворитом поєдинку є донецький Шахтар. Тріумф команди Роберто Де Дзербі оцінюється коефіцієнтом 1.20, тоді як на перемогу Вереса можна поставити за 16.00. Імовірність нічиї становить 6.50.

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Віце-чемпіон України допустив кілька осічок на старті сезону, програвши Олександрії та зігравши внічию з Минаєм. Це дозволило Динамо вийти вперед і відірватися на три очки. Уже через тижні наших грандів очікує очний бій, тому донеччанам ніяк не можна втрачати сьогодні очки.

До того ж, у Шахтаря не найкраща ситуація в Лізі чемпіонів. Так, команда ледве зуміла пройти кваліфікацію, проте в першому турі несподівано поступилася в гостях Шерифу (0:2). А вже у вівторок підопічним Де Дзербі належить бій проти чемпіона Італії в особі міланського Інтера.

Верес же вкрай невдало стартував, зазнавши двох поразок в перших турах. Втім, серія з трьох перемог поспіль підняла команду Юрія Вірта на 8 місце. Особливо вразили рівняни у виїзній грі проти Десни, вигравши з рахунком 4:0.

Історія зустрічей. За всю історію Шахтар і Верес відіграли 11 офіційних поєдинків, з яких дев'ять виграли "гірники". Ще по одному поєдинку завершилися внічию і тріумфом рівненців. Правда, обидва цих матчу пройшли ще в далекому 1993 році.

Де дивитись. У прямій трансляції матч Шахтар – Верес буде показаний на телеканалі Футбол 2, який доступний на сервісі OLL.TV.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

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