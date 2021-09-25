Легкая прогулка перед Интером? Шахтер без проблем разделается с новичком УПЛ

Подопечные Роберто Де Дзерби и Юрия Вирта сойдутся на НСК "Олимпийский"

Сегодня состоятся три поединка 9 тура чемпионата Украины по футболу. В одном из них Шахтер сразится с Вересом. Поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало – в 17:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Шахтер – Верес пройдет у нас на сайте. Тем временем букмекеры определили шансы команд на успех во встрече.

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По мнению экспертов, явным фаворитом поединка является донецкий Шахтер. Триумф команды Роберто Де Дзерби оценивается коэффициентом 1.20, тогда как на победу Вереса можно поставить за 16.00. Вероятность ничьи составляет 6.50.

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Вице-чемпион Украины допустил несколько осечек на старте сезона, проиграв Александрии и сыграв вничью с Минаем. Это позволило Динамо уйти вперед и оторваться на три очка. Уже через недели наших грандов ожидает очное сражение, поэтому дончанам никак нельзя терять сегодня очки.

К тому же, у Шахтера не лучшая ситуация в Лиге чемпионов. Да, команда сумела с трудом пройти квалификацию, однако в первом туре неожиданно уступила в гостях Шерифу (0:2). А уже во вторник подопечным Де Дзерби предстоит сражение против чемпиона Италии в лице миланского Интера.

Верес же крайне неудачно стартовал, потерпев два поражения в первых турах. Впрочем, серия из трех побед подряд подняла команду Юрия Вирта на 8 место. Особенно впечатлили ровенчане в выездной игре против Десны, выиграв со счетом 4:0.

История встреч. За всю историю Шахтер и Верес отыграли 11 официальных поединков, из которых девять выиграли "горняки". Еще по одному поединку завершились вничью и триумфом ровенцев. Правда, оба этих матча прошли еще в далеком 1993 году.

Где смотреть. В прямой трансляции матч Шахтер – Верес будет показан на телеканале Футбол 2, который доступен на сервисе OLL.TV.

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