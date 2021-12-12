Легендарне Дербі Мадрида. Аудіо прогноз на матч Реал – Атлетіко

Тренери Атлетіко та Реала. Дієго Сімеоне та Карло Анчелотті / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Сьогодні в Іспанії – мадридське дербі. Реал проти Атлетіко. Матч розпочнеться пізно ввечері, а в очікуванні поєдинку пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

РЕАЛ – АТЛЕТИКО: ПРОГНОЗ

12 грудня, неділя о 22:00, Мегого

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Мадридське дербі останніми роками має велике турнірне значення, крім битви за престиж, само собою. Цього разу зустріч столичних команд певною мірою дасть відповідь на запитання: чи претендує Атлетіко цього сезону на "золото" та захист титулу?

Адже ще до завершення першого кола "матрацники" йдуть четвертими, відстаючи від лідера, саме Реала, аж на десять очок Щоправда, команда Сімеоне провела на матч менше.

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У "вершкових" серія з 12 матчів без поразок та дев'яти перемог поспіль, в останніх п'яти матчах вони пропустили лише один гол. Причому в цей період вони впоралися з непростими суперниками: Севільєю, Атлетіком, Реал Сосьєдадом та Інтером.

Атлетико проводить не найкращий сезон. У чемпіонаті допустили багато необов'язкових втрат, а з групи ЛЧ насилу вийшли в останньому турі. Крім того, у них є проблеми з кадрами в обороні – Хіменес, Тріпп'єр та Караско не зіграють через травми.

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ПРОГНОЗ. Реал у плані форми виглядає краще, але Атлетіко зазвичай у таких матчах мобілізується на повну. Схиляюсь до нічиєї, впевнений, що "вершкові" не програють, гадаю, буде тотал менше 2,5 голів.

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