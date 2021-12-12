Легендарное дерби Мадрида. Аудио-прогноз на матч Реал – Атлетико

Тренеры Атлетико и Реала. Диего Симеоне и Карло Анчелотти / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня
Сегодня в Испании – мадридское дерби. Реал против Атлетико. Матч начнется поздно вечером, а в ожидании поединка предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.
РЕАЛ – АТЛЕТИКО: ПРОГНОЗ
12 декабря, воскресенье в 22:00, Мегого
Мадридское дерби в последние годы постоянно имеет большое турнирное значение, кроме битвы за престиж, само собой. В этот раз встреча столичных команд, в какой-то мере, даст ответ на вопрос: претендует ли Атлетико в этом сезоне на "золото" и защиту титула?
Ведь еще до завершения первого круга "матрасники" идут четвертыми, отставая от лидере, именно Реала, аж на десять очков. Правда, команда Симеоне провела на матч меньше.
У "сливочных" серия из 12 матчей без поражений и девяти побед кряду, в последних пяти матчах они пропустили лишь один гол. Причем, в этот период они справились с непростыми соперниками: Севильей, Атлетиком, Реал Сосьедадом и Интером.
Атлетико проводит не лучший сезон. В чемпионате допустили много необязательных потерь, а из группы ЛЧ вышли с огромным трудом в последнем туре. Кроме того, у них имеются проблемы с кадрами в обороне – Хименес, Триппьер и Караско не сыграют из-за травм.
ПРОГНОЗ. Реал в плане формы выглядит предпочтительнее, но Атлетико обычно в таких матчах мобилизуется на полную. Склоняюсь к ничьей, уверен, что "сливочные" не проиграют, думаю, будет тотал меньше 2,5 голов.
Котировки Parimatch на эти результаты:
- Ничья – коэффициент 3.50
- Реал не проиграет – коэффициент 1.31
- Тотал меньше 2,5 голов – коэффициент 1.92