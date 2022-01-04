3 січня 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед 0
Вулверхемптон 1
5 січня 21:45
Челсі --
Тоттенгем --
6 січня 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 січня 19:30 Онлайн
Мілан --
Рома --
6 січня 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполі --
6 січня 21:45
Арсенал --
Ліверпуль --
7 січня 21:30
Баварія --
Боруссія М --
8 січня 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсія --
9 січня 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 січня 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
9 січня 22:00 Онлайн
Вільярреал --
Атлетіко --
10 січня 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вілла --
11 січня 22:00
Евертон --
Лестер --
12 січня 21:00 Онлайн
Атлетіко --
Атлетик --
12 січня 21:45
Тоттенгем --
Челсі --
12 січня 22:00 Онлайн
Інтер --
Ювентус --
13 січня 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 січня 21:45
Ліверпуль --
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Легенда 80-х та балканський геній. Хто з відомих гравців святкує день народження у січні

Анатолій Дерека
4 січня, 07:45
До вашої уваги – список січневих іменинників у покерному світі

Іменинники січня у світі покеру

Розпочався перший місяць 2022 року. Нас чекає чимало свят у ньому, а також днів народжень відомих покеристів. До вашої уваги – список покерних іменинників січня.

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5 січня – Майкл Мізракі (США)

Покерист із Флориди входить до ТОП-50 найуспішніших гравців в історії, заробивши за овальним столом понад 17 мільйонів. На рахунку Майкла вже аж 5 золотих браслетів WSOP, а також 30 з лишком перемог на великих турнірах, у яких він грає з 2004 року.

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11 січня – Марша Ваггонер (США)

Американка австралійського походження почала грати ще у 80-х, після того, як попрацювала дилером і захопилася Стадом. Саме в ньому вона досягла кращого результату в кар'єрі – 2 місце на турнірі WSOP 1984. Усього Марша потрапляла до ITM на Світовій серії покеру 23 рази і заробила за кар'єру майже мільйон доларів.

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20 січня – Джей Сі Тран (США)

Хлопець народився у В'єтнамі, але в ранньому віці переїхав до США та всерйоз присвятив себе покеру. Джей Сі виграв два браслети WSOP у 2008-2009 роках, а також понад 40 разів потрапляв на серії у призи. Зароблені за кар'єру 13М дозволяють йому входить до 60 найкращих покеристів в історії.

29 січня – Алі Імсірович (Боснія та Герцеговина)

Алі Імсіровіч продовжує підкорювати великі покерні турніри / Фото: Twitter Pokergo

Алі вважається молодим даруванням, що стрімко підіймається за рейтингами. Імсіровича за останні шість років аж 28 перемог на турнірах, при цьому без браслетів WSOP, а також понад 15М призових. До того ж, лише за минулий рік хлопець заробив 6 мільйонів доларів, ставши Player Of The Year за версією PokerGo.

29 січня – Кері Катц (США)

Кері – найбагатший іменинник січня. Американець займає 9 місце в рейтингу All Time Money List, вигравши більше 33 мільйонів доларів. Крім того, Катц не тільки активно катає хайролерські івенти, але й є засновником найбільшої онлайн-платформи покеру PokerGo.