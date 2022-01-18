Легалізація гемблінгу принесла держбюджету України понад 30 мільярдів гривень. І це не межа!

Легалізація індустрії гемблінгу принесла у бюджет України понад 30 мільярдів гривень

2021 рік став першим повним роком функціонування легального грального бізнесу. Це справило ефект на економіку України.

Лише за видані ліцензії Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) заплатила до державного бюджету 1,5 мільярда гривень.

Реклама

При цьому кумулятивний ефект від легалізації промисловості. оцінюється експертами у 30 мільярдів!

Проте експерти вважають, що несистематизована система оподаткування заважає гральному бізнесу приносити ще більший ефект. Для цього необхідне ухвалення законопроєкту 2713-д. Що він собою являє? Нині суб'єкти гральної промисловості платять такі податки:

18% на прибуток

22% ЄСВ

від 10% до 18% податок на валовий гральний дохід

19,5% податок на виграш гравця

20% ПДВ на контракти, пов'язані з організацією та проведенням азартних ігор

Реклама

За такої схеми оподаткування багато суб'єктів індустрії довго повертатимуть інвестиції та ще три роки не зможуть думати про чистий прибуток. Згідно із законопроєктом, пропаде одноразова виплата ліцензійних платежів у потрійному розмірі.

Крім того, податок на прибуток буде двох видів – стандартний (18%) та спеціальний (10%). Законопроєкт 2713-д зібрав навколо себе супротивників легалізації індустрії, проте його ухвалення дозволить вирішити кілька питань:

Реклама