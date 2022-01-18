Легализация гемблинга принесла госбюджету Украины более 30 миллиардов гривен. И это не предел!

Легализация индустрии гемблинга принесла бюджету Украины более 30 миллиардов гривен

2021 год стал первым полным годом функционирования легального игорного бизнеса. Это произвело впечатляющий эффект на экономику Украины.

Лишь за выданные лицензии Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) заплатила в государственный бюджет 1,5 миллиарда гривен.

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При этом кумулятивный эффект от легализации индустрии оценивается экспертами в 30 миллиардов!

Впрочем, эксперты считают, что несистематизированная система налогообложения мешает игорному бизнесу приносить еще больший эффект. Для этого необходимо принятие законопроекта 2713-д. Что он из себя представляет? Нынче субъекты игорной индустрии платят следующие налоги:

18% на прибыль

22% ЕСВ

от 10% до 18% налог на валовый игорный доход

19,5% налог на выигрыш игрока

20% НДС на контракты, связанные с организацией и проведением азартных игр

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При такой схеме налогообложения многие субъекты индустрии будут долго возвращать инвестиции и еще года три не смогут думать о чистой прибыли. Согласно законопроекту, пропадет одноразовая выплата лицензионных платежей в тройном размере.

Кроме того, налог на прибыль будет двух видов – стандартный (18%) и специальный (10%). Законопроект 2713-д собрал вокруг себя противников легализации индустрии, однако его принятие позволит решить несколько вопросов: