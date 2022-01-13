Лебедина пісня Андрія Шевченка: де дивитись матч Мілан – Дженоа та хто фаворит

Златан Ібрагімович та компанія можуть прискорити відхід Шевченка з Дженоа / Фото: Getty Images, Reuters

Сьогодні, 13 січня, відбудеться поєдинок 1/8 фіналу Кубка Італії, у якому зійдуться Мілан та Дженоа. Матч пройде у Мілані на стадіоні "Сан-Сіро". Початок – о 22:00.

Де дивитись матч Мілан – Дженоа? У прямій трансляції зустріч буде показано на телеканалі Футбол 1. Також дивитися гру Мілан – Дженоа онлайн можна на сервісі OLL.TV (по передплаті).

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Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку. На думку Parimatch, Мілан є безперечним фаворитом дуелі. Котирування на підсумковий тріумф "россонері" рівні 1.13, тоді як на Дженоа – 5.90. Імовірність результату матчу у відсотках:

прохід Мілана – 84%

прохід Дженоа – 16%

Якщо ж говорити про котирування на основний час, то на Мілан можна поставити за 1.30, а на генуезців – за 9.70. Коефіцієнт на нічию становить 5.50. Крім того, букмекери вірять, що у матчі буде багато голів. Ставки на тотал більше 2,5 приймаються з коефіцієнтом 1.69 (ймовірність 57%).

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Поєдинок може стати останнім для Андрія Шевченка біля керма Дженоа. Наставник досі здобув для команди лише одну перемогу – у Кубку над Салернітаною, а у вихідні програв горловий матч за виживання Спеції (0:1). Хоча сам наставник був відсутній на лаві через зараження ковідом.

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

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Мілан – далеко не подарунок для Дженоа в такій ситуації. Підопічні Піолі йдуть другим у Серії А і відстають від Інтера всього на бал (щоправда, за зайвого зіграного матчу). Команди зустрічалися в чемпіонаті друг з одним на початку грудня, і тоді "россонері" розгромили "грифонів" з рахунком 3:0.