Лебединая песня Андрея Шевченко: где смотреть матч Милан – Дженоа и кто фаворит

Златан Ибрагимович и компания могут ускорить уход Шевченко из Дженоа / Фото: Getty Images, Reuters

Сегодня, 13 января, состоится поединок 1/8 финала Кубка Италии, в котором сойдутся Милан и Дженоа. Матч пройдет в Милане на стадионе "Сан-Сиро". Начало – в 22:00.

Где смотреть матч Милан – Дженоа? В прямой трансляции встреча будет показана на телеканале Футбол 1. Также смотреть игру Милан – Дженоа онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

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Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке. По мнению Parimatch, Милан является бесспорным фаворитом дуэли. Котировки на итоговый триумф "россонери" равны 1.13, тогда как на Дженоа – 5.90. Вероятность результата матча в процентах:

проход Милана – 84%

проход Дженоа – 16%

Если же говорить о котировках на основное время, то на Милан можно поставить за 1.30, а на генуэзцев – за 9.70. Коэффициент на ничью составляет 5.50. Кроме того, букмекеры верят, что в матче будуть много голов. Ставки на тотал больше 2,5 принимаются с коэффициентом 1.69 (вероятность 57%).

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Поединок может стать последним для Андрея Шевченко у руля Дженоа. Наставник до сих пор добыл для команды лишь одну победу – в Кубке над Салернитаной, а на выходных проиграл горловой матч за выживание Специи (0:1). Хотя сам наставник отсутствовал на скамейке из-за заражения ковидом.

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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Милан же – далеко не подарок для Дженоа в такой ситуации. Подопечные Пиоли идут вторыми в Серии А и отстают от Интера всего на балл (правда, при лишнем сыгранной матче). Команды встречались в чемпионате друг с другом в начале декабря и тогда "россонери" разгромили "грифонов" со счетом 3:0.