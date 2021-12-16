Куріння кальяну під час гри в покер: за та проти. Думка українського чемпіона

Андрій Новак любить курити кальян під час гри в покер / Фото: Getty Images

Тиждень тому українець нехило пошумів на онлайн-серії EPT Online. Андрій Новак зумів обійти понад 200 суперників та заробив понад 65 тисяч за перемогу.

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Андрій часто проводить стрими покеру і запам'ятався курінням кальянів під час сесій. Українець розповів, чому воліє куріння під час гри в покер.

"Це швидше для фана, щоб сильно не нудьгувати на стримі, плюс це займає вільний час під час трансляції. На повноцінній сесії я вже давненько не курив кальян. Взагалі нічого хорошого в курінні кальяну не бачу взагалі. Але на стримі можу дозволити. Кальян задає атмосферу. Вісім столів, спілкування, невимушена атмосфера, кальян – вважай, як у барчик зайшов у карти пограти, тільки на восьми столах. Але курити кальян нікому не раджу".

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До речі, перед цим Новак потрапив у чорну смугу, програвши чималу суму в онлайні. Гравець дав свій рецепт того, як не покинути покер під час даунстріку.

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"Коли програєш шестизначну суму, це морально важко. Розбираєш гру, перевіряєш, наскільки ти добрий. Весь час намагаєшся знаходити якісь нюанси. Тримаєшся, налаштовуєшся на краще, робиш усе від тебе залежне, щоб показувати хорошу гру. А результати мають прийти. Але загалом психологічно програвати великі суми поспіль без перемог дуже складно. У мене дуже довго такий період був. Але, слава тобі Господи, розпочалися якісь перемоги. Звичайно, все не відмазав, але сподіватимемося на краще".

Зазначимо, що за свою кар'єру в офлайні Андрій встиг заробити понад 330 тисяч доларів.