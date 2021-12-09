Хто стане зимовим чемпіоном? Прогноз букмекерів на 18 тур чемпіонату України

Шахтар та Динамо заочно поборються за звання зимового чемпіона України / Фото: официальный сайт УПЛ
Завтра у чемпіонаті України з футболу стартує 18 тур, який стане останнім у 2021 році. Матчі розтягнуться на три дні, а ключовим поєдинком вікенду обіцяє стати недільна битва Динамо та Зорі.
Тим часом букмекерська компанія Parimatch опублікувала котирування на ігри 18 туру УПЛ. Зазначимо, що найменше експерти сумніваються в успіхах Шахтаря та Динамо, а ось в Одесі та Кропивницькому на нас чекають рівні поєдинки.
|ДАТА
|ЧАС
|МАТЧ
|1
|Х
|2
|ТРАНСЛЯЦІЯ
|10.12. (пт)
|17:00
|Маріуполь – Дніпро-1
|6.80
|4.50
|1.47
|Футбол 1
|10.12. (пт)
|19:30
|Інгулець – Десна
|2.65
|3.30
|2.70
|Футбол 1
|11.12. (СБ)
|14:00
|Олександрія – Шахтар
|9.00
|5.00
|1.35
|Футбол 1
|11.12. (СБ)
|17:00
|Верес – Рух
|2.46
|3.05
|3.15
|Футбол 2
|11.12. (СБ)
|19:30
|Львів – Ворскла
|4.30
|3.30
|1.92
|Футбол 2
|12.12. (нд)
|14:00
|Чорноморець – Металіст 1925
|2.46
|3.30
|2.90
|Футбол 1
|12.12. (нд)
|17:00
|Динамо – Зоря
|1.37
|4.80
|8.80
|2+2
|12.12. (нд)
|19:30
|Колос – Минай
|1.88
|3.50
|4.20
|Футбол 1
Після 17-ти турів у турнірній таблиці чемпіонату України лідирують Шахтар та Динамо. Команди набрали порівну очок, однак за різницею м'ячів попереду йдуть донеччани. На третьому місці влаштувався Дніпро-1, який випереджає Зорю на два бали.
Що ж до зони вильоту, то на останньому місці поки що Маріуполь, який відстає від Миная та Інгульця на два очки, а від Чорноморця – на три. Зазначимо, що за підсумками сезону дві останні команди вилітають до Першої Ліги, а колективи, які займуть 13-14 місця, зіграють стикові поєдинки проти 3-4 місць другого дивізіону.