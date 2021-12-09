9 грудня 19:45 Трансляція
Зоря --
Буде-Глімт --
10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
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Хто стане зимовим чемпіоном? Прогноз букмекерів на 18 тур чемпіонату України

Анатолій Дерека
9 грудня, 16:55
Пройдемося котируваннями на останній тур року в УПЛ і визначимо, хто ж є фаворитом у матчах 18 туру

Шахтар та Динамо заочно поборються за звання зимового чемпіона України / Фото: официальный сайт УПЛ

Завтра у чемпіонаті України з футболу стартує 18 тур, який стане останнім у 2021 році. Матчі розтягнуться на три дні, а ключовим поєдинком вікенду обіцяє стати недільна битва Динамо та Зорі.

Тим часом букмекерська компанія Parimatch опублікувала котирування на ігри 18 туру УПЛ. Зазначимо, що найменше експерти сумніваються в успіхах Шахтаря та Динамо, а ось в Одесі та Кропивницькому на нас чекають рівні поєдинки.

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ДАТА ЧАС МАТЧ 1 Х 2 ТРАНСЛЯЦІЯ
10.12. (пт)17:00Маріуполь – Дніпро-1 6.804.501.47Футбол 1
10.12. (пт)19:30Інгулець – Десна 2.653.302.70Футбол 1
11.12. (СБ)14:00Олександрія – Шахтар 9.005.001.35Футбол 1
11.12. (СБ)17:00Верес – Рух 2.463.053.15Футбол 2
11.12. (СБ)19:30Львів – Ворскла 4.303.301.92Футбол 2
12.12. (нд)14:00Чорноморець – Металіст 1925 2.463.302.90Футбол 1
12.12. (нд)17:00Динамо – Зоря 1.374.808.802+2
12.12. (нд)19:30Колос – Минай 1.883.504.20Футбол 1

Після 17-ти турів у турнірній таблиці чемпіонату України лідирують Шахтар та Динамо. Команди набрали порівну очок, однак за різницею м'ячів попереду йдуть донеччани. На третьому місці влаштувався Дніпро-1, який випереджає Зорю на два бали.

Що ж до зони вильоту, то на останньому місці поки що Маріуполь, який відстає від Миная та Інгульця на два очки, а від Чорноморця – на три. Зазначимо, що за підсумками сезону дві останні команди вилітають до Першої Ліги, а колективи, які займуть 13-14 місця, зіграють стикові поєдинки проти 3-4 місць другого дивізіону.