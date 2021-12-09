9 декабря 19:45 Трансляция
Заря --
Буде-Глимт --
10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
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Кто станет зимним чемпионом? Прогноз букмекеров на 18 тур чемпионата Украины

Анатолий Дерека
9 декабря, 16:55
Пройдемся по котировкам на последний тур года в УПЛ и определим, кто же является фаворитом в матчах 18 тура

Шахтер и Динамо заочно поборются за звание зимнего чемпиона Украины / Фото: официальный сайт УПЛ

Завтра в чемпионате Украины по футболу стартует 18 тур, который станет последним в 2021 году. Матчи растянутся на три дня, а ключевым поединком уикенда обещает стать воскресная битва Динамо и Зари.

Тем временем, букмекерская компания Parimatch опубликовала котировки на игры 18-го тура УПЛ. Отметим, что меньше всего эксперты сомневаются в успехах Шахтера и Динамо, а вот в Одессе и Кропивницком нас ждут равные поединки.

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ДАТАВРЕМЯМАТЧ1Х2ТРАНСЛЯЦИЯ
10.12. (пт)17:00Мариуполь – Днепр-16.804.501.47Футбол 1
10.12. (пт)19:30Ингулец – Десна2.653.302.70Футбол 1
11.12. (сб)14:00Александрия – Шахтер9.005.001.35Футбол 1
11.12. (сб)17:00Верес – Рух2.463.053.15Футбол 2
11.12. (сб)19:30Львов – Ворскла4.303.301.92Футбол 2
12.12. (вс)14:00Черноморец – Металлист 19252.463.302.90Футбол 1
12.12. (вс)17:00Динамо – Заря1.374.808.802+2
12.12. (вс)19:30Колос – Минай1.883.504.20Футбол 1

После 17-ти туров в турнирной таблице чемпионата Украины лидируют Шахтер и Динамо. Команды набрали поровну очков, однако по разнице мячей впереди идут дончане. На третьем месте обосновался Днепр-1, опережающий Зарю на два балла.

Что же касается зоны вылета, то на последнем месте пока Мариуполь, отстающий от Миная и Ингульца на два очка, а от Черноморца – на три. Отметим, что по итогам сезона две последние команды вылетают в Первую Лигу, а коллективы, которые займут 13-14 места, сыграют стыковые поединки против 3-4 мест второго дивизиона.