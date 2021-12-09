Кто станет зимним чемпионом? Прогноз букмекеров на 18 тур чемпионата Украины

Шахтер и Динамо заочно поборются за звание зимнего чемпиона Украины / Фото: официальный сайт УПЛ
Завтра в чемпионате Украины по футболу стартует 18 тур, который станет последним в 2021 году. Матчи растянутся на три дня, а ключевым поединком уикенда обещает стать воскресная битва Динамо и Зари.
Тем временем, букмекерская компания Parimatch опубликовала котировки на игры 18-го тура УПЛ. Отметим, что меньше всего эксперты сомневаются в успехах Шахтера и Динамо, а вот в Одессе и Кропивницком нас ждут равные поединки.
|ДАТА
|ВРЕМЯ
|МАТЧ
|1
|Х
|2
|ТРАНСЛЯЦИЯ
|10.12. (пт)
|17:00
|Мариуполь – Днепр-1
|6.80
|4.50
|1.47
|Футбол 1
|10.12. (пт)
|19:30
|Ингулец – Десна
|2.65
|3.30
|2.70
|Футбол 1
|11.12. (сб)
|14:00
|Александрия – Шахтер
|9.00
|5.00
|1.35
|Футбол 1
|11.12. (сб)
|17:00
|Верес – Рух
|2.46
|3.05
|3.15
|Футбол 2
|11.12. (сб)
|19:30
|Львов – Ворскла
|4.30
|3.30
|1.92
|Футбол 2
|12.12. (вс)
|14:00
|Черноморец – Металлист 1925
|2.46
|3.30
|2.90
|Футбол 1
|12.12. (вс)
|17:00
|Динамо – Заря
|1.37
|4.80
|8.80
|2+2
|12.12. (вс)
|19:30
|Колос – Минай
|1.88
|3.50
|4.20
|Футбол 1
После 17-ти туров в турнирной таблице чемпионата Украины лидируют Шахтер и Динамо. Команды набрали поровну очков, однако по разнице мячей впереди идут дончане. На третьем месте обосновался Днепр-1, опережающий Зарю на два балла.
Что же касается зоны вылета, то на последнем месте пока Мариуполь, отстающий от Миная и Ингульца на два очка, а от Черноморца – на три. Отметим, что по итогам сезона две последние команды вылетают в Первую Лигу, а коллективы, которые займут 13-14 места, сыграют стыковые поединки против 3-4 мест второго дивизиона.