Хто зможе підібратися ближче до Реалу? Визначаємо фаворита у матчі Севілья – Барселона

Хулен Лопетегі (ліворуч) та Хаві Ернандес (праворуч) зустрінуться один з одним на "Рамон Санчес Пісхуан" / Фото: Getty Images

Сьогодні відбудеться перенесений поєдинок 4 туру чемпіонату Іспанії. На стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" Севілья прийме Барселону. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

СЕВІЛЬЯ – БАРСЕЛОНА

21 грудня, вівторок о 22:30, Мегого

Котирування Parimatch на результат: 2.50 – 3.30 – 3.00

Реклама

Зміна тренера та призначення Хаві на посаду ентренадора каталонців одразу не принесли магію. Все ж таки легендарний шостий номер команди чарівником був, коли сам знаходився на полі.

Барса йде на сьомому місці, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на три очки. Хоча після трьох матчів без перемог із поразками від Бетіса та Баварії, а також нічиєю з Осасуною, "блаугранас" обіграли Ельче (3:2), а дебютними голами відзначилися поки що маловідомі Ферран, Гаві та Ніко Гонзалес.

Реклама

Ліга чемпіонів. Динамо – Барселона 0:1. Київ, Олімпійський, 2 листопада 2021 / Фото: Reuters

В останніх семи виїзних матчах чемпіонату Барса перемогла лише раз. Не зможуть зіграти через травми їхні нинішні головні зірки – Депай, Педрі, Фаті, а також Серхі Роберто та Брейтуейт.

Читайте також: Речі Марадони виставили на аукціон

Реклама

Севілья йде другою, випереджаючи Барсу на десять очок і шість відстаючи від Реала. На їхньому рахунку три перемоги поспіль, а на своєму полі в рамках Прімери команда Лопетегі не програвала в 10 матчах, лише раз зігравши внічию. У них у лазареті залишаються Сусо, Ламела, Торрес та Навас.

ПРОГНОЗ: Ми дожили до того, коли в багатьох матчах Прімери Барселона вже не є очевидним фаворитом. Більше того, у зустрічі з Севільєю фаворитом я назвав би андалусійців. Думаю, вони як мінімум не програють, хоча не здивуюсь їхній перемозі. Також припускаю, що Барселона не зможе забити жодного гола.

Котирування Parimatch на ці результати: