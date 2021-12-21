Кто сможет подобраться поближе к Реалу? Определяем фаворита в матче Севилья – Барселона

Хулен Лопетеги (слева) и Хави Эрнандес (справа) встретятся друг с другом на "Рамон Санчес Писхуан" / Фото: Getty Images

Сегодня состоится перенесенный поединок 4-го тура чемпионата Испании. На стадионе "Рамон Санчес Писхуан" Севилья примет Барселону. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

СЕВИЛЬЯ – БАРСЕЛОНА

21 декабря, вторник в 22:30, Мегого

Котировки Parimatch на результат: 2.50 – 3.30 – 3.00

Реклама

Смена тренера и назначение Хави на должность энтренадора каталонцев сразу не принесли магию. Все же легендарный шестой номер команды волшебником был, когда сам находился на поле.

Барса идет на седьмом месте, отставая от зоны Лиги чемпионов на три очка. Хотя после трех матчей без побед с поражениями от Бетиса и Баварии, а также ничьей с Осасуной, "блаугранас" обыграли Эльче (3:2), а дебютными голами отличились пока что малоизвестные Ферран, Гави и Нико Гонзалес.

Реклама

Лига чемпионов. Динамо – Барселона 0:1. Киев, Олимпийский, 2 ноября 2021 / Фото: Reuters

В последних семи выездных матчах чемпионата Барса победила всего раз. Не смогут сыграть из-за травм их нынешние главные звезды – Депай, Педри, Фати, а также Серхи Роберто и Брейтуэйт.

Читайте также: Вещи Марадоны выставили на аукцион

Реклама

Севилья идет второй, опережая Барсу на десять очков и на шесть отставая от Реала. На их счету три победы кряду, а на своем поле в рамках Примеры команда Лопетеги не проигрывала в 10-ти матчах, лишь раз сыграв вничью. У них в лазарете остаются Сусо, Ламела, Торрес и Навас.

ПРОГНОЗ: Мы дожили до того, когда во многих матчах Примеры Барселона уже не является очевидным фаворитом. Более того, во встрече с Севильей фаворитом я бы назвал андалусийцев. Думаю, они как минимум не проиграют, хотя не удивлюсь их победе. Также предполагаю, что Барселона не сможет забить ни гола.

Котировки Parimatch на эти результаты: