Хто номінований на "покерний Оскар" 2021 – список претендентів

Церемонія Global Poker Awards відбудеться 18 лютого

Церемонія Global Poker Awards відбудеться вже менш ніж за місяць. На ній організатори роздадуть статуетки зіркам покеру, які відзначились у 2021 році.

Загалом GPA запланувала 18 номінацій. Днями організатори опублікували список усіх претендентів на "Оскар покеру". П'ятеро учасників претендуватимуть одразу на дві нагороди:

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Джеймі Керстеттер

Джо Степлтон

Джефф Платт

Даг Полк

Йохан Жільбер

Останній із них претендує, зокрема, і на нагороду "Прорив року", оскільки став переможцем Super High Roller Bowl Europe. Конкуренцію йому складуть Кріс Брюер, а також дві дівчини – Кіна Інгленд і Ванесса Кейд.

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Виділять на церемонії і кращого стримера покеру. Останні два рази у цій номінації тріумфував Лекс Вельдхус. Номінований голландець і цього разу його опонентами стануть Бен Спрагг, Джонатан ван Фліт і Кевін Мартін.

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Також визначиться найважчий суперник за версією покеристів. Не дивно, що на нагороду претендують найкращі гравці минулого року. Алі Імсірович, Майкл Аддамо, Стівен Чидвік і Девід Пітерс.

На номінацію "Найкращий виступ за фінальним столом" претендує чемпіон WSOP Main Event Корай Алдемір. Також нагороду можуть взяти Ден Кейтс, Адам Фрідман і Джеремі Осмус. Усі їхні топові фінали пройшли саме на Світовій серії покеру.

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Церемонія відбудеться 18 лютого у казино Aria, де знаходиться студія каналу PokerGo. Також серед організаторів номінації та найбільші ресурси про статистику покеру – Thehendonmob та Global Poker Index.