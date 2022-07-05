Найбільший покер-рум України розіграв понад 2 мільйони на вихідних. Хто став переможцем

PokerMatch розпочав серію турнірів на честь свого дня народження / Фото: PokerMatch

Вже 21 липня найбільший рум України PokerMatch відзначить своє шестиріччя. Спеціально для любителів покеру компанія започаткувала цілий місяць крутих турнірів на честь свята.

На вихідних онлайн-рум провів два круті івенти з загальним призовим фондом аж 2,3 мільйона. У суботу відбувся перший турнір Happy Birthday PKO.

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Завдяки 2400 входам загальна сума призових побила гарантію та доросла до 1,8М. Цю суму розділили 300 найкращих гравців, а переможцем став регуляр Олександр Полюхович.

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Обігравши в хедз-апі іншого досвідченого покериста під ніком spielerkind, він заробив понад 200 тисяч разом з баунті. Його ж опонент став багатшим на 134К.

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Також PokerMatch провів ще один благодійний турнір Victory Cup. Весь рейк компанія традиційно передає на гуманітарні потреби українців. Цього разу ця сума дорівнювала 46 200 гривень.

Переможцем став arxfatalis, який у хедз-апі уклав угоду з wimmb і виграв 53 тисячі. До речі, третє місце в івенті посів амбасадор PokerMatch Михайло Гутий. Його призові разом з баунті склали майже 43К.